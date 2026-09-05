Празничният ден на Хасково започва с авиошоу на летище Узунджово, продължава с турнир по бокс, парад на ретро автомобили в центъра на града, неспирни забавления на възродения Узунджовски панаир и завършва със звездно диджей парти DJ КЛАС 86 – РИТЪМЪТ НЕ СПИРА.

През целия ден Хасково празнува и предлага разнообразни събития за всеки.

Община Хасково и партньорските организации канят всички жители и гости на града на събития, които спират дъха.

9:00 ч. Летище „Узунджово“

„Ново небе за Узунджово“ – Авиоклуб „Хасково“ и Община Хасково организират Ден наотворените врати и демонстрации за всичкилюбители на авиоспорта. Благотворителнакампания за реставрация на един от последнитесамолети МиГ 21, съхранен на летище„Узунджово“

10:00 ч. зала Дружба

Турнир по бокс за всички възрастови групи

10:00 ч. пл. „Свобода“

Парад на ретро автомобили Хасково `2026 – най-красивите автомобили от миналия век пристигат в Хасково, за да зарадват ценителите на класиката и твърдата музика, представена от рок група State of Mind- участник в „Хасково РОК“ 2026

20:00 ч. КСК „Спартак“

DJ КЛАС 86 – РИТЪМЪТ НЕ СПИРА – DJ-партис участието на най-знаковите хасковски диджеи отминалото до днес. Невероятни гост-изпълнителии необятен свят от денс-музика от 80-те години наХХ век до днес в голямото градско парти