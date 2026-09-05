БФС разясни ситуацията с вечното дерби
- Предвид постъпило становище от СДВР, съгласно което срещата между ПФК „Левски“ и ПФК „ЦСКА“ не може да бъде проведена в предварително планирания период от 30 октомври до 2 ноември 2026 г., както и отправената препоръка двубоят да бъде насрочен в друг уикенд, СТК към Българския футболен съюз, след съгласуване с БПФЛ, реши:
- Срещите от 14-ия кръг на Първа професионална лига да се проведат в периода от 30 октомври до 2 ноември 2026 г.
- Срещите от 13-ия кръг на Първа професионална лига да се проведат в периода от 6 до 8 ноември 2026 г.
- СТК констатира едностранно прекратяване на трудовия договор без предизвестие на Борислав Иванов Вакадинов– състезател по футбол с ПФК „Берое“ Стара Загора, считано от 31.08.2026 година.
- СТК констатира едностранно прекратяване на трудовия договор без предизвестие на Айкут Сунай Рамадан– състезател по футбол с ПФК „Берое“ Стара Загора, считано от 26.08.2026 година.