EK наложи глоба на „Екс“ от 120 млн. евро

Европейската комисия наложи глоба в размер на 120 милиона евро на социалната мрежа „Екс“ за нарушаване на задълженията ѝ за прозрачност съгласно Законодателния акт за цифровите услуги. Нарушенията включват заблуждаващ дизайн на „синята отметка“ за проверени профили, липса на прозрачност на хранилището за реклами и непредоставяне на достъп до публични данни на платформата за изследователи.

Това е първото решение за неспазване съгласно Законодателния акт за цифровите услуги.

„Екс“ разполага с 60 работни дни да информира Комисията за мерките, които ще предприеме, за да прекрати нарушението, свързано със „сините отметки“, и с 90 дни – за хранилището за реклами и достъпа до данни. Съветът по цифровите услуги ще разполага с един месец от получаването на плана за действие на „Екс“, за да даде становище. Комисията ще разполага с още един месец, за да вземе окончателно решение.

На 18 декември 2023 г. Комисията откри процедура за установяване дали „Екс“ е нарушила Акта за цифровите услуги в области, свързани с разпространение на незаконно съдържание и ефективност на мерките срещу манипулирането на информация. За тях разследването продължава.

