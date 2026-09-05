Трето място за Лъчезар Даскалов на европейската купа в Имст, Австрия!

От 4-ти до 6-ти септември в Имст, Австрия се провежда европейска купа по спортно катерене за юноши и девойки в дисциплините скорост и трудност. Отлично начало за българския отбор даде Лъчезар Даскалов, който спечели бронзовия медал при юношите U17 в скоростта в първия ден на състезанието. Лъчо започна силно представянето си още в квалификацията, където зае 3-то място с 6.39 сек. Във финалния кръг Лъчо направи поредно силно участие – 6.35 сек. на 1/8 финала, 6.38 на 1/4 финала, 6.06 на 1/2, където беше елиминиран само с 8 стотни от Мориц Мюлер от Германия, който спечели големия финал и състезанието. В малкия финал Лъчо с 6.25 сек. остави далеч след себе си турския състезател Ахмет Чакир и грабна за 2-ри път бронза в европейска купа тази година.

Днес и утре състезанието продължава с дисциплината трудност, а България ще бъде представена от отбор в състав – девойки U17 – Ева Стенкова, Ида Христоскова, Никол Петкова, юноши U17 – Георги Мерджанов, U19 – Стефан Кирчев.