Районната избирателна комисия във Видин встъпи в правомощията си

​С Решение № 84-ПВР от 2 септември 2026 г.на Централната избирателна комисия е назначен съставът на Районна избирателна комисия (РИК) в Пети изборен район – Видински за произвежданетона изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г.

Изборната комисия включва общо 13 членове, с квотно разпределение както следва: коалиция „Прогресивна България“ – шестима членове, коалиция „ГЕРБ-СДС“ – двама членове, коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ – двама членове, партия „Движение за права и свободи – ДПС“ – двама членове, партия „Възраждане“ – един член.

Председател на РИК-Видин е Десислава Георгиева Дикова-Кайцанова, заместник-председатели са Илияна Василева Стефанова, Соня Иванова Иванова, Йошка Илиева Йончева. Секретар на районната комисия е Захарин Иванов Захариев.

Създадени са необходимите условия за работа на Районна избирателна комисия – Видин, отбеляза заместник областният управител Пролет Георгиева-Николова. Оборудвано е помещение за работата на комисията, подсигурени са необходимите компютри, периферни устройства и офис-консумативи за обезпечаване на текущата им дейност. Областна администрация Видин има готовност при заявяване на допълнителни материали от РИК, същите да им бъдат своевременно предоставени, допълни Георгиева.

Районната избирателна комисия във Видин се помещава в Заседателна зала № 1 на Областна администрация Видин, на ул. „Дунавска“ № 6 и ще изпълнява правомощията си до 8 ноември 2026 г. включително, а при провеждане на втори тур на вота – до 15 ноември 2026 г. включително.

Данните за контакт с РИК-Видин са:

Мобилни телефони: 0885 76 10 34 и 0885 44 90 18

e-mail: rik05@cik.bg

Интернет страница: https://rik05.cik.bg/pvr2026