Пожарът над кв. „Лозенец“ е под контрол, засегнати са около 210 декара гора

Пожарът е под контрол, но действията по окончателното му потушаване продължават

Четиридесет и пет пожара са регистрирани само за 60 календарни дни от началото на пожароопасния сезон в районите северно от Стара Загора. Последният пожар, избухнал днес над кв. „Лозенец“, вече е под контрол, но е засегнал около 210 декара млада смесена гора.

Сигналът за огъня е получен в Оперативния център на РДПБЗН – Стара Загора в 13:28 часа. Незабавно са изпратени наличните екипи на пожарната, а след като става ясно, че пламъците се разпространяват в смесена гора с боров масив, са привлечени допълнителни сили от Казанлък и Стара Загора, както и четири екипа от съседни области.

В овладяването на пожара са се включили още Община Стара Загора с водоноски, доброволните формирования „Брат за брата“ и това към общината, служители на Държавното горско стопанство и полицията.

Около 210 декара млада гора са засегнати

По данни на директора на ДГС – Стара Загора инж. Иван Чергеланов засегнатата към момента площ е около 210 декара. Огънят е преминал предимно през млади горски култури, широколистна и иглолистна растителност.

Гората е на около 15 години и е създадена с участието на доброволци от Стара Загора.

„Това отново показва колко бързо може да бъде унищожено нещо, което е създавано с години. За около два часа са засегнати близо 200 декара“, коментира инж. Чергеланов и призова гражданите да не палят огън на открито.

Секретарят на Община Стара Загора Николай Диков също отправи призив за повишено внимание и благодари на пожарникарите, горските служители, доброволците и всички институции, участвали в овладяването на огъня.

Тревожна статистика: 45 пожара за два месеца

Особено притеснителни са данните за броя на пожарите в района. От началото на пожароопасния сезон само в териториите северно от Стара Загора са възникнали 45 пожара в рамките на 60 календарни дни.

„Това е изключително голям брой пожари за толкова кратък период. Апелирам към съвест и отговорност, към опазване на природата и към стриктно спазване на мерките за пожарна безопасност“, заяви директорът на РДПБЗН – Стара Загора комисар Стоян Колев.

Екипите остават на терен до окончателното потушаване на пожара. Община Стара Загора продължава да следи обстановката в координация с пожарната и останалите ангажирани институции.

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