Люляковският манастир тържествено отбеляза празника на светите Йоаким и Анна
Сливенският митрополит Арсений възглави архиерейската света Литургия и подари нагръдния си кръст на игумена архимандрит Партений
С тържествена архиерейска света Литургия Люляковският манастир „Св. богоотци Йоаким и Анна“ отбеляза своя храмов празник на 9 септември. Ден след Рождество на Пресвета Богородица Православната църква почита нейните родители – светите и праведни богоотци Йоаким и Анна.
Празничното богослужение беше възглавено от Сливенския митрополит Арсений. С него съслужиха архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенската света митрополия, ставрофорен иконом Павел Гърбов, иконом Панайот Сотиров, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.
На светата Литургия присъстваха игуменът на манастира архимандрит Партений, духовници и монаси от различни епархии, както и множество православни християни от Люляково и близките населени места.
Празничните песнопения бяха изпълнени от Иван Млечков – секретар на Сливенската света митрополия, Александър Учиков и Тодор Тодоров.
Митрополит Арсений припомни житието на светите Йоаким и Анна
В архипастирското си слово Сливенският митрополит припомни житието на светите богоотци и дългогодишното изпитание, през което те преминали, оставайки бездетни.
Въпреки скръбта и укорите те запазили вярата и надеждата си в Бога и продължили да се молят. Според църковното предание в дълбока старост молитвите им били чути и те станали родители на Пресвета Дева Мария.
Митрополитът подари нагръдния си кръст на игумена
Особено емоционален момент настъпи в края на словото на митрополит Арсений. Той благодари на игумена архимандрит Партений за усилията му за възстановяването, поддържането и благоукрасяването на Люляковския манастир.
В знак на признателност митрополитът свали нагръдния кръст, с който служеше по време на празничната Литургия, и го подари на архимандрит Партений. Жестът беше посрещнат с възгласи „Достоен!“ от присъстващите в храма.
След богослужението Сливенският митрополит освети празничното коливо. В двора на светата обител беше отслужен и архиерейски водосвет за здраве, благословение и духовно преуспяване на вярващите.