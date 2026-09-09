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Люляковският манастир тържествено отбеляза празника на светите Йоаким и Анна

Недялко Тенев

Сливенският митрополит Арсений възглави архиерейската света Литургия и подари нагръдния си кръст на игумена архимандрит Партений

С тържествена архиерейска света Литургия Люляковският манастир „Св. богоотци Йоаким и Анна“ отбеляза своя храмов празник на 9 септември. Ден след Рождество на Пресвета Богородица Православната църква почита нейните родители – светите и праведни богоотци Йоаким и Анна.

Празничното богослужение беше възглавено от Сливенския митрополит Арсений. С него съслужиха архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенската света митрополия, ставрофорен иконом Павел Гърбов, иконом Панайот Сотиров, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

На светата Литургия присъстваха игуменът на манастира архимандрит Партений, духовници и монаси от различни епархии, както и множество православни християни от Люляково и близките населени места.

Празничните песнопения бяха изпълнени от Иван Млечков – секретар на Сливенската света митрополия, Александър Учиков и Тодор Тодоров.

Митрополит Арсений припомни житието на светите Йоаким и Анна

В архипастирското си слово Сливенският митрополит припомни житието на светите богоотци и дългогодишното изпитание, през което те преминали, оставайки бездетни.

Въпреки скръбта и укорите те запазили вярата и надеждата си в Бога и продължили да се молят. Според църковното предание в дълбока старост молитвите им били чути и те станали родители на Пресвета Дева Мария.

Митрополитът подари нагръдния си кръст на игумена

Особено емоционален момент настъпи в края на словото на митрополит Арсений. Той благодари на игумена архимандрит Партений за усилията му за възстановяването, поддържането и благоукрасяването на Люляковския манастир.

В знак на признателност митрополитът свали нагръдния кръст, с който служеше по време на празничната Литургия, и го подари на архимандрит Партений. Жестът беше посрещнат с възгласи „Достоен!“ от присъстващите в храма.

След богослужението Сливенският митрополит освети празничното коливо. В двора на светата обител беше отслужен и архиерейски водосвет за здраве, благословение и духовно преуспяване на вярващите.

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