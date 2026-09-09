Цифровият портфейл в България трябва да заработи до края на 2026 г.

Министър Иван Василев проведе шест срещи в Брюксел, а българската платформа Sigma беше представена като работещ пример за прозрачност при обществените поръчки

Първата версия на цифровия портфейл в България се очаква да заработи до края на 2026 г., като техническата готовност към момента е 60%. Това стана ясно по време на поредица от срещи на министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев в Брюксел.

В рамките на един работен ден министърът проведе шест срещи в Европейската комисия и Постоянното представителство на България към Европейския съюз. Основните теми бяха цифровите услуги за гражданите, иновациите, стартиращите предприятия, технологичният суверенитет, киберсигурността и участието на български компании в европейски програми.

Сред европейските представители, с които Василев разговаря, бяха еврокомисарят по стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева и изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия по технологичен суверенитет, сигурност и демокрация Хена Виркунен.

Проведени бяха срещи и с генералните директори Тимо Песонен, Керстин Йорна и Роберто Виола. Посещението започна с разговор с постоянния представител на България към ЕС посланик Румен Александров.

Цифров портфейл и единно приложение за електронни услуги

Пред европейските си партньори министър Василев е потвърдил актуалния график за внедряване на цифровия портфейл. При отчетена техническа готовност от 60% първата му версия трябва да бъде достъпна до края на годината.

Предвижда се и създаването на единно приложение, което постепенно да обедини електронните услуги за гражданите, а на следващ етап – и тези за бизнеса.

България е заявила готовност да бъде сред пилотните държави за бърза цифрова регистрация на дружества и за провеждането на регулаторни експерименти в европейски формат.

„Отидохме в Брюксел с готови локални решения, а не само с въпроси. България има какво да покаже и стои уверено до европейските си партньори по темите, които ще определят следващото десетилетие“, заяви Иван Василев.

Sigma привлече вниманието на европейските партньори

По време на разговорите е била представена и българската платформа Sigma, разработена с отворен код. Тя е посочена като работещо решение за повишаване на прозрачността и последващия контрол при обществените поръчки.

„Прозрачността при харченето на публични пари е българска, но и европейска тема, по която нашата страна вече има работещ отговор, който предстои да се надгражда“, коментира министърът.

Сред останалите теми в Брюксел са били възможностите за участие на български технологични компании в европейските отбранителни и космически програми, киберсигурността и достъпът на учени, стартиращи предприятия и бизнеса до научноизследователска инфраструктура и суперкомпютърен капацитет.

Българската страна е заявила и подкрепа за силен Фонд за конкурентоспособност в следващата многогодишна финансова рамка на ЕС и за улесняване на достъпа на малките и средните предприятия до европейско финансиране.