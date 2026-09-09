Старозагорското село Елхово кани жители и гости на Празник на гроздето

Фолклор, традиционно мачкане на грозде и конкурси ще бъдат част от празничната програма

Село Елхово ще бъде домакин на Празник на гроздето на 12 септември. Събитието ще започне в 17:30 часа на площада в селото и ще събере жители и гости около традициите, свързани с гроздето и лозарството.

Гостуващ изпълнител и водещ на празника ще бъде Диляна Желязкова.

Специално участие в програмата ще има Ивон Генова – носителка на индивидуалната награда „Млада Загора“ 2026 г., която ще представи изпълнение на гъдулка. Тя е част от НЧ „Митьо Станев – 1929 г.“.

Фолклорна танцова школа „Орисия“ от Стара Загора ще пресъздаде една от характерните традиции, свързани с прибирането на реколтата – ритуала по тъпкане и мачкане на грозде.

На сцената ще се представи и Танцова група „Елховски ентусиасти“.

Конкурси за най-едро и най-сладко грозде

Организаторите са подготвили и конкурси, в които посетителите ще могат да се включат със собствена продукция. Категориите са четири: най-едро грозде, най-сладко грозде, кулинарни изкушения от или с грозде и напитки от грозде.

Празникът има за цел да съхрани и популяризира местните традиции, свързани с лозарството, гроздобера и използването на гроздето в българската кухня.

Събитието се организира от НЧ „Кирил и Методий – 1931 г.“ – с. Елхово и местното кметство, с подкрепата на Община Стара Загора и със съдействието на „Менада Винярдс“ ЕООД.