Иран прихвана американски безпилотен подводен апарат край Ормузкия проток

Според иранската страна технологията на апарата може да бъде проучена и използвана за развитието на местни подводни системи

Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция са прихванали американски автономен безпилотен подводен апарат на входа на Ормузкия проток, се твърди в иранска публикация. Според представената информация придобиването на системата може да даде на иранските специалисти възможност да проучат използваните в нея технологии.

В публикацията случаят е представен като потенциално значим не само от военна, но и от технологична гледна точка. Твърди се, че анализът на оборудването може да предостави информация за принципите на работа на съвременните автономни подводни системи.

Интерес към сензорите и системите за наблюдение

Сред компонентите, които представляват интерес за специалистите, са сензорите и системите за наблюдение и откриване. Те позволяват на подобни апарати да събират информация за заобикалящата ги среда и да разпознават обекти и препятствия.

Друг важен елемент са камерите и системите за изображения. В комбинация с останалите сензори те могат да предоставят по-подробна информация за средата, в която работи безпилотният апарат.

Особено значение имат и системите за навигация, управление, контрол и комуникация. Именно те позволяват на автономните подводни апарати да се придвижват без екипаж, да следват предварително определени маршрути и да изпълняват зададени мисии.

Иран вижда възможност за развитие на собствени технологии

Според иранската публикация проучването на тези компоненти би могло да разшири познанията на местните специалисти за съвременните подводни технологии и да подпомогне разработването на собствени системи.

Прихванатият апарат е определен образно като „инженерна класна стая“, в която отделните сензори, комуникационни системи и технически решения могат да бъдат анализирани.