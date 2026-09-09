Росица Кирова: България и Виетнам трябва да дадат ново съдържание на старото си приятелство

На среща с виетнамския посланик са обсъдени образование, култура, икономика, туризъм, спорт и възможността за директна авиовръзка между двете страни

Председателят на Групата за приятелство България – Виетнам Росица Кирова проведе среща с посланика на Виетнам у нас Н.Пр. Нгуен Тхи Мин Нгует. Сред основните теми в разговора бяха разширяването на двустранните отношения, създаването на по-преки връзки между регионите и възможността за директна авиолиния между България и Виетнам.

„Има отношения между държави, които се изграждат с договори и институции. Има и такива, които се пазят от хората. България и Виетнам имат именно такава връзка“, заяви Кирова след срещата.

Тя припомни дългогодишните връзки между двете страни и посочи, че десетки хиляди виетнамци са учили, работили и живели в България.

Нови побратимявания между български и виетнамски градове

По време на разговора са обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в областта на образованието, културата, икономиката, туризма и спорта.

Росица Кирова е предложила да се работи и за нови побратимявания между български и виетнамски градове и области.

„Именно там – между хората, бизнеса, университетите и местните общности – се създават най-устойчивите партньорства“, коментира тя.

В срещата са участвали и други членове на парламентарната група за приятелство. Янка Тянкова е споделила опита си от срещи с виетнамски делегации, а Петър Стойчев е поставил акцент върху възможностите за сътрудничество в спорта.

Обсъдена е директна авиовръзка България – Виетнам

Сред основните теми е била и възможността за установяване на директна авиовръзка между двете държави.

По думите на Кирова посланик Нгуен Тхи Мин Нгует е съобщила, че има напредък по този въпрос. Подобна линия би могла да улесни развитието на туризма, бизнеса, образователния обмен и контактите между гражданите на България и Виетнам.

„Надявам се от този разговор да останат не само добрите думи, а и конкретни стъпки, нови срещи и истински приятелства между България и Виетнам. Ще работя именно за това“, заяви Росица Кирова.