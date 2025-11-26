В Китай е създадена най-голямата индустриална верига за чиста енергия в света

На 22 ноември „Доклад за глобалния енергиен преход (2025)“ разкри, че Китай е създал най-голямата и най-всеобхватна индустриална верига за чиста енергия в света.

През последните години делът на производството на въглищната електроенергия в Китай продължава да намалява, като спада от 58,7% през 2015 г. до 33,1% през първата половина на 2025 г. В областта на производството на възобновяем водород и свързаното с него промишлено развитие Китай също се очертава като световен лидер. Към момента производственият капацитет на страната за зелен водород надхвърля 150 000 тона годишно, което представлява над 50% от общия световен мащаб. С 540 действащи водородни станции за зареждане, Китай притежава 40% дялове от световната мрежа.

