Plovdiv Fantasy Week превръща центъра на Пловдив в интерактивна сцена от 21 до 27 септември

От 21 до 27 септември първото издание на фестивала за градски сторителинг Plovdiv Fantasy Week ще преобрази пл. „Стефан Стамболов“ (Копчетата) и Fantasy Не-музея на Пловдив в интерактивна сцена. В продължение на седем дни посетителите няма да са просто публика, а активни участници, които ще създават, откриват и преживяват града чрез музика, комикси, гейминг, косплей, изкуство и 3D мапинг.

Входът за всички събития е свободен, като някои формати изискват предварителна регистрация онлайн.

Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 г.

Постоянни градски предизвикателства (21–27 септември) През цялата седмица Пловдив те предизвиква! Разкодирай тайните му самостоятелно чрез градската игра „Античен Майна Town“, интерактивния „Речник на Пловдив“, фотопредизвикателството „Фантастичен Пловдив“ и дегустационния маршрут с типични за региона храни.

21 септември (понеделник): Старт на приключението Фестивалът се открива ударно със специалния НЕ-рожден ден на Fantasy Не-музея на Пловдив и Майна Town.

22 септември (вторник): Игри, Китодар и тайни истории За децата денят предлага арт зона, рисуване на лица, куклен театър с героите от кварталите на Пловдив и Labcoin Quest – Адрес 67. По-големите могат да се впуснат в социалната ролева игра Blood on the Clocktower. Вечерта превключва на съвсем друга честота – среща-разговор с Китодар Тодоров, който ще застане зад пулта като DJ с любими хитове от телевизия ММ, успоредно с ексклузивния дегустационен формат „Ракиени истории“ (18+).

23 и 24 септември (сряда и четвъртък): Знания, вино и аркади Две поредни вечери са запазени за Plovdiv Quiz, където отборите ще тестват познанията си за града. Успоредно с това предстоят дегустации на „Винени истории“ (18+), комикс сесии, аркадни класики и блиц турнири по футбол по чорапи (Subsoccer).

25 септември (петък): Бразилия в Пловдив и светлинно шоу Петъчната вечер пренася публиката отвъд океана с открит урок по самба, бразилски ритми и тематични коктейли. След залез слънце фасадата на Fantasy Не-музея ще оживее в зрелищен 3D мапинг спектакъл.

26 септември (събота): Изкуство, крафт вкусове и Storytelling Forum Уикендът започва с арт базар на независими творци и малки брандове. Улиците се изпълват с цвят благодарение на „Графити батъл – Думите на Пловдив“, където артисти ще изрисуват метални варели. Следобедът е запазен за Storytelling Forum – среща с визионери, които пренаписват традиционния разказ чрез комикси, градски игри, музика и изкуствен интелект. Част от форума са подкастът на живо „Градски детектив“ и срещата с журналистите Яна Пункина и Радослав Чичев (БНР „Аларма“), които заедно с Гергана Кабаиванова ще разкодират локалната кухня. Вечерта завършва с местни крафт бири, хубава музика и 3D мапинг.

27 септември (неделя): Гейминг, косплей и кино под звездите Неделята е посветена на поп културата. Очакват ви турнири по Tekken 8 и Beyblade, както и мащабна косплей програма. На сцената ще се качат Narisagi и международният гост Lyra (Румъния), за да разкрият тайните на състезателния косплей. Финалът на фестивала включва LARP панел, литературно шоу и лятно кино с прожекция на документалния филм „Проблемът с комарите, мухите и други истории“.

Уеб страница за допълнителна информация и записване за дейностите: fantasy-thenonmuseum.com/ plovdiv-fantasy-week