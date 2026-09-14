1569 първокурсници прекрачиха прага на Тракийски университет – Стара Загора и поставиха началото на нов етап от своето образование с първия учебен ден на 2026/2027 година. Особено значим е днешният 14 септември и за най-новото структурно звено на университета – Факултет „Дигитални и зелени технологии“, който посрещна своите първи студенти и постави началото на своята академична дейност.

Тържествените откривания започнаха в 9:00 часа по факултетите и основните структурни звена, където първокурсниците бяха приветствани от деканските ръководства, преподаватели и представители на ректорското ръководство. От 10:00 часа започна и учебният процес, с който официално бе даден старт на новата учебна година.

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора проф. Мирослав Карабалиев присъства на откриването в Медицински факултет, както и на първото тържествено начало на учебна година във Факултет „Дигитални и зелени технологии“. Той приветства новоприетите студенти и им пожела увереност, любознателност и последователност по пътя към избраната професия.

Членове на ректорското ръководство споделиха празничния момент със студентите, преподавателите и служителите в останалите факултети и структурни звена в Стара Загора. Първият учебен ден събра университетската общност и постави началото на още една година, изпълнена с обучение, наука, нови възможности и професионално развитие.

Празничната програма продължи с молебен за успешното начало на новата учебна година в храм „Св. Патриарх Евтимий“ в Студентски град. Преподаватели, студенти и служители се събраха с пожелание за здраве, благоденствие и успех през предстоящите месеци. В своето послание проф. Карабалиев постави акцент не само върху знанието, но и върху отговорността на университета към личностното развитие на младите хора: „Нека създаваме в университета среда, в която студентите ни да излизат здрави по дух и съзнание. Да им предаваме мъдрост, да вярваме в тях и да ги учим да се вглеждат в себе си, за да осмислят не само наученото, но и себе си като хора.“

Кулминацията на празничния, за Тракийския университет, 14 септември предстои тази вечер от 18:00 часа на открита сцена „Форум“ в Студентски град, където ще се състои официалното откриване на учебната 2026/2027 година с участието на академичното ръководство, преподаватели, студенти и официални гости. От 19:00 часа празникът ще продължи с концерт на Deep Zone Project.