Община Шумен ще даде брифинг за План-сметката за чистота за 2026 г.

Във вторник Община Шумен ще даде брифинг за План-сметката за чистотата за 2026 г.

Брифингът ще се даде от кмета на община Шумен проф. Христо Христов и заместник-кметовете по бюджет и финанси Бейнур Ахмед и по европейски политики, екология и туризъм – Даниела Русева.

Ще бъдат разяснени новите моменти в прилагането на Такса битови отпадъци за 2026 г. на принципа „замърсителят плаща“ и изчисляването ѝ на основа „ползвател“.

Брифингът ще се проведе във вторник, 18 ноември, от 11:00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

