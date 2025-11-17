Обявиха победителите в Областния ученически конкурс „В страната на Справедливостта 2025 г.“
Отличени са 45 ученици, от рекорден брой – 245 участници!
Победителите в Областния ученически конкурс „В страната на Справедливостта 2025 г.“ ще бъдат наградени на церемонии, на 20 ноември, от 14 ч. в Съдебна палата – Кюстендил и на 21 ноември, от 13, 30 ч. в Съдебна палата – Дупница. Можете да ги следите на живо чрез Фейсбук страницата „Кюстендилски съдебен район“. Жури, в състав: Йоана Такова и Мина Павлова – младши съдии в Окръжен съд – Кюстендил и Калин Василев – съдия в Районен съд – Кюстендил, отличи 45 ученици, в трите категории от конкурса: „Литературно творчество“, „Изобразително изкуство“ и „Фотография“. Вижте победителите от конкурса „В страната на Справедливостта 2025 г.“:
Категория ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО
- 4 клас
- Елена Георгиева Ангелова, на 7 години – ученичка във 2- ри клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил; класен ръководител – Габриела Павлова
- Александър Йорданов Тодоров, на 10 години – ученик в 4-ти клас на НУ “Св. Кл. Охридски“, гр. Кюстендил; класен ръководител – Десислава Кирилова
- Дарина Станиславова Стойова, на 10 години – ученичка в 4-ти клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил; класен ръководител – Валентина Ангелова
Огнян Огнянов Атанасов, на 10 години – ученик в 4-ти клас на НУ “Св. Кл. Охридски“, гр. Кюстендил; класен ръководител – Десислава Кирилова
Лъчезара Димитрова Капсъзова, на 8 години- ученичка в 2-ри клас на ОУ „ Св.св. Кирил и Методий“ гр. Дупница; ръководител Иван Стоянов
5- 7 клас
- Александра Светославова Стоянова, на 13 години -ученичка в 7-ми клас на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кюстендил; ръководител Ани Кюркчиева
Йоана Димитрова Георгиева, на 12 години – ученичка в 6-ти клас на ОУ „ Св.св. Кирил и Методий“ гр. Дупница; ръководител Биляна Спасова
- Йоана Костадинова Байректарова, на 11 години – ученичка в 5- ти клас на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Кюстендил; ръководител – Веселина Петрова
Константин Емилианов Попов, на 11 години – ученик в 5-ти клас на СУ „Христо Ботев“ гр. Сапарева баня; ръководител Кристина Попова
- Виктория Несторова Иванова, на 13 години – ученичка в 7-ми клас на ОУ „ Св.св. Кирил и Методий“ гр. Дупница; ръководител Юлия Чорапинова
Насия Атанасова Бошикьова, на 13 години – ученичка в 7-ми клас на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Бобошево; ръководител – Йорданка Борисова
Сияна Николаева Георгиева, на 12 години – ученичка в 6- ти „б“ клас на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кюстендил; ръководител Полина Иванова
8– 12 клас
- Андреа Мирославова Йорданова, на 16 години – ученичка в 10-ти клас на ЕГ „ Д-р Петър Берон“ – гр. Кюстендил; ръководител – Милена Стефанова
- Анна Тонева Ливадийска, на 16 години – ученичка в 11-ти клас на ЕГ „ Д-р Петър Берон“ – гр. Кюстендил; ръководител – Вероника Табачка
- Калоян Даниелов Канев, на 17 години – ученик в 11-ти „б“ клас на ЕГ „ Д-р Петър Берон“ – гр. Кюстендил; ръководител – Ивелина Джонева
Йоанна Иванова Тасева– ученичка в 8-ми „г“ клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ гр. Кюстендил
Елена Миткова Петрова, на 17 години – ученичка в 12-ти клас на ПГ „Христо Ботев“ гр. Дупница; ръководител Ваня Шангалова
Ивайла Божидарова Стоянова, ученичка в 9-ти „а“ клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил; ръководител – Лилия Евтимова
Георги Иванов Николов – ученик от 9-ти „а“ клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил; ръководител – Лилия Евтимова
Владимир Христов Владимиров – ученик в 11-ти клас на ПГ по транспорт, гр. Дупница
Категория ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
1-4 клас
- Магдалена Атанасова Йорданова, на 10 години – ученичка в 4-ти „б“ клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Сапарева баня; ръководител Кристина Попова
Асен Василев Ангелов, на 8 години – ученик в 3-ти „в“ клас на НУ “Св. Кл. Охридски“ – гр. Кюстендил; ръководител – Веселка Сотирова
- Симеон Чолаков – ученик в 1-ви „б“ клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил; класен ръководител – Радостина Пенева и неговият брат Борис Чолаков, на 11 години – ученик в 4-ти „г“ клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил; класен ръководител – Валентина Ангелова
- Яна Станиславова Стоянова – ученичка в 4-ти клас на НУ “Св. Кл. Охридски“ – гр. Кюстендил
Борис Емилов Димитров, ученик в 2 – ри „б“ клас на ОУ „Евлоги Георгиев“ – гр.Дупница; ръководител Катя Иванова
5-7 клас
- Велизара Димитрова Капсъзова, на 13 години – ученичка в 7-ми клас на ОУ „ Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Дупница
- Александра Николаева Йорданова, на 13 години – ученичка в 7-ми клас на ОУ „ Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Дупница
Велизара Никлина – ученичка в 6-ти клас на СУ „Христо Ботев“ гр. Сапарева баня
- Александра Димитрова Мирчева, на 13 години – ученичка в 7-ми клас на ОУ „ Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Дупница
Максимилиана Чаван Рок, на 12 години – ученичка в 6-ти клас на ОУ „Проф. Марин Дринов“ – гр. Кюстендил; ръководител Даниела Златкова
Веселина Кирилова Калинкова, на 12 години – ученичка в 6 – ти клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Кочериново; ръководител – Налян Стоянова
Йоана Николаева Иванова, на 12 години – ученичка в 6-ти клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил; класен ръководител Лидия Стефанова
Стилияна Богомилова Шушкова, на 13 години – ученичка в 6- ти клас на ОУ „Аверкий Попстоянов“ – гр. Рила; ръководител – Пламена Стойчева
8-12 клас
- Елисия Благоева, на 18 години – ученичка в 12-ти „в“ клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил
- Даниел Александров Попов, на 14 години – ученик в 8-ми „в“ клас на ПГ „Христо Ботев“ – гр. Дупница; ръководител Иван Бечков
Михаела Мартинова Димитрова, на 14 години – ученичка в 8-ми „а“ клас на ПГ „Христо Ботев“ – гр. Дупница; ръководител Иван Бечков
- Стела Юлиянова Васева, на 15 години – ученичка в 10-ти „в“ клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил; ръководител Детелина Тихолова
Категория ФОТОГРАФИЯ
1-4 клас
- Михаил Мартинов Григоров – ученик в 3-ти клас на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил; от клуб по журналистика „ Гласът на ОДК“, с ръководител Венцеслав Илчев
- Гергана Ангелова Ганчева, на 7 години- ученичка в 1-ви „а“ клас на НУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Кюстендил
- Светли Светлозаров Христов – ученик в 1-ви „а“ клас на НУ „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил, класен ръководител Камелия Георгиева; от клуб по журналистика „Гласът на ОДК“, с ръководител Венцеслав Илчев
5-7 клас
- Александър Венцеславов Илчев – ученик в 6-ти клас на Спортно училище „Васил Левски“ – гр. Кюстендил, класен ръководител Дидияна Миланова; от клуб по журналистика „Гласът на ОДК“, с ръководител Венцеслав Илчев
Борислав Георгиев Ангелов – ученик в 7-ми „г“ клас на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил, класен ръководител Десислава Колева; от клуб по журналистика „Гласът на ОДК“, с ръководител Венцеслав Илчев
8-12 клас
- Биляна Андреева Миланова – ученичка в 9-ти „в“ клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил, класен ръководител Галя Златковска; от клуб по журналистика „Гласът на ОДК“, с ръководител Венцеслав Илчев
- Георги Методиев Пангев – ученик в 12-ти клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил
- Христо Димитров Любенов – ученик в 8-ми „в“ клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил, класен ръководител Детелина Тихолова; от клуб по журналистика „Гласът на ОДК“, с ръководител Венцеслав Илчев
В тазгодишното издание на Областния ученически конкурс „В страната на Справедливостта 2025 г.“ участваха рекорден брой ученици – 245, от 7 общини, 16 училища и две школи в Кюстендилска област! Сред тях и ученици от СУ „Д- р Петър Берон“, училището в затвора в гр. Бобов дол.
Отличените рисунки, литературни произведения и фотографии ще могат да бъдат видени на Фейсбук страницата „Кюстендилски съдебен район“, от днес до края на месец ноември. Най – добрите творби от раздел „Изобразително изкуство“ ще бъдат подредени в Благотворителна изложба в Съдебната палата в гр. Кюстендил.
Конкурсът е част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, през учебната 2025 / 2026 г. Той се провежда с подкрепата на Висшия съдебен съвет на Република България и със съдействието на Регионалното управление по образованието в Кюстендил.