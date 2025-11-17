Постоянните комисии към Общински съвет – Русе ще заседават от 18 до 20 ноември

Постоянните комисии към Общински съвет – Русе започват своята работа на 18 ноември с разглеждане на материалите, включени в дневния ред на предстоящото заседание на местния парламент, което ще се проведе на 27 ноември 2025 г.

На 18 ноември от 10:00 ч. ще се събере Комисията по екология, от 13:30 ч. – Комисията по здравеопазване и социална политика, а от 15:30 ч. – Комисията по териториално устройство и строителство.

На следващия ден, 19 ноември, са насрочени заседанията на Комисията по икономика, инвестиции, земеделие и туризъм от 09:30 ч., на Комисията по младежта и спорта от 13:00 ч., на Комисията по образование, наука, иновации и дигитализация от 15:00 ч. и на Комисията по култура и религиозни въпроси от 16:00 ч.

Графикът завършва на 20 ноември със заседанията на Комисията по бюджет и финанси от 10:00 ч., на Комисията по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението от 14:00 ч. и на Комисията по законност, обществен ред и сигурност от 16:00 ч.

Всички заседания ще се провеждат в Заседателната зала на Община Русе с възможност за проследяване на живо в официалния YouTube канал на Общински съвет – Русе.

Редовното заседание на местния парламент е насрочено за 27 ноември от 09:00 ч. в зала „Свети Георги“ на шестия етаж в сградата на общината.

