Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ участва в съвместното учение SAREX-25

Темата на учението беше: Търсене и спасяване при авиационно произшествие и ликвидиране на последствията в гориста местност

Пълномащабното полево учение SAREX-25 – Пазарджик се проведе днес в землището на с. Драгиново, община Велинград с участието на сили от ГДПБЗН –МВР, на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ към Министерството на транспорта, и със съдействието на министерствата на отбраната и здравеопазването. В действията се включиха още Българският червен кръст, Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, Планинската спасителна служба (БЧК), Националната асоциация на доброволците в Република България, както и други държавни и доброволчески структури от състава на Единната спасителна система.

Участниците в учението тренираха търсене, спасяване и евакуация на пострадали при авиационно произшествие, гасене на възникнали пожари и оказване на медицинска и психологическа помощ.

Целта на учението е да се подобри организацията, координацията и оперативната съвместимост между институциите, участващи в националната система за търсене и спасяване при авиационни произшествия, както и да се повишат готовността и уменията за ефективно реагиране при подобни инциденти.

