вторник, ноември 18, 2025
Община Шумен е предвидила 586 749 лева за Шуменския университет

Средствата са част от общо над 102 млн. лв., които ще се инвестират в Шумен по Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) през 2026-2027 г., финансирането по които бе одобрено на 29 октомври 2025 г.

Парите се осигуряват по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, съфинансирана от Европейския съюз.

В Концепциите за интегриране на териториални инвестиции в Община Шумен, които бяха одобрени за финансиране на 29 октомври 2025 г., са заложени средства в размер на 586 749 лева за образование и изследователска дейност в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Средствата са за осигуряване на материални активи за подпомагане на изследователската дейност и процеса на трансфер на технологии в Университета.

Със сумата Шуменският университет (ШУ) ще изпълнява няколко дейности. Първата е модернизиране на изследователския потенциал на висшето училища чрез закупуване на оборудване: гама спектрометрична система, преносим рентгено-флуоресцентен анализатор; стационарен рентгено-флуоресцентен анализатор. Включено е изработване на методика за анализ на микропластмаси и основни замърсители в храни и билки; елементен анализ на различни видове проби и за анализ на степента на замърсяване на околната среда. Третата дейност е изграждане на база данни, дигитализиране и популяризиране на получените резултати на международно ниво, включително чрез публикации, участие на международни научни конференции, форуми и др. Четвъртата е осъществяване на партньорства на ШУ с местния бизнес за внедряване на научни постижения.

Общият ресурс по дейност 8 от КИТИ „Интегра“, касаеща Шуменския университет, възлиза на 586 749 лева. Парите се осигуряват по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, съфинансирана от Европейския съюз.

Дейността е планирана от Община Шумен съвместно ШУ още при подаването на проектите на Концепциите. Финансирането е одобрено от Регионалния съвет за развитието на Североизточния регион на 29 октомври 2025 г.

