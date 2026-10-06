Илин Савов: Технологиите изграждат защитата, но хората и лидерството решават дали тя ще устои

„Технологиите изграждат защитата. Хората и лидерството решават дали тя ще устои.“

Това заявява Илин Савов, поставяйки акцент върху ролята на човешкия фактор и лидерството наред с технологичните решения.

Според посланието му технологиите могат да изградят необходимата защита, но не са достатъчни сами по себе си. Устойчивостта зависи и от хората, които стоят зад тях, както и от способността за вземане на решения и поемане на лидерство.

„Когато морето стане бурно, устойчивостта се превръща в стратегия. Има решение!“, посочва още Савов.

Посланието поставя устойчивостта в центъра на подхода към предизвикателствата – не само като реакция при възникнал проблем, а като част от стратегията за справяне с трудни ситуации.