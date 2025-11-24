понеделник, ноември 24, 2025
Наети лица и СБРЗ през III трм. на 2025 г. в област Габрово

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на септември 2025 г. по предварителни данни на Националния статистически институт наброяват 38.7 хил. души, които намаляват с 1.3% спрямо края на юни 2025 г.

В сравнение с края на второто тримесечие на 2025 г. намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Други дейности“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Транспорт, складиране и пощи“.

Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличава в икономическите дейности: „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Образование“, „Култура, спорт и развлечения“ и „Строителство“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 44.1% и 12.0%.

В края на септември 2025 г. в сравнение със същия период на 2024 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение бележат увеличение с 0.3 хил., или с 0.7%. Най-висок ръст в броя на наетите в процентно изражение се наблюдава в икономическите дейности: „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Други дейности“.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2025 г. е 1 972 лв., август – 1 920 лв., и за септември – 2 001 лева.

През третото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата в област Габрово e 1 964 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2025 г. с 2.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са: „Култура, спорт и развлечения“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Държавно управление“.

В сравнение с третото тримесечие на 2024 г. се увеличава заплащането в дейностите „Строителство“, „Образование“, и “Транспорт, складиране и пощи”.

През третото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата нараства със 7.4% спрямо същия период на 2024 г. В обществения сектор увеличението е 12.4 %, а в частния сектор – с 5.7%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2025 г. са:

„Държавно управление“ – 2 607 лева

„Образование“ – 2 597 лева

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2 242 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

„Операции с недвижими имоти“ – 1 077 лева

„Административни и спомагателни дейности“ – 1 204 лева

„Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1 352 лева.

Фиг. 1. Средна брутна работна заплата за област Габрово по тримесечия

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месечна работна заплата област Габрово се нарежда на седемнадесето място в страната след София (столица), София (област), Варна, Враца, Стара Загора, Пловдив, Русе, Плевен, Шумен, Търговище, Перник, Велико Търново, Бургас, Разград, Ловеч и Пазарджик.

Фиг. 2 Средна брутна месечна работна заплата по области

през III-то тримесечие на 2025 година

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД – 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/sites/методология; http://www.nsi.bg/данни.

