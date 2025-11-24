Насърчаване на сътрудничеството и търговията с град Бургас – индустриален, транспортен и туристически център на Югоизточна България

На 17 ноември в град Бургас, Посолството на Виетнам в България, в сътрудничество с Търговско-промишлената палата в Бургас, организира бизнес форум Виетнам-България.

Това е една от практическите дейности, насочени към изпълнението на споразуменията, постигнати по време на официалното посещение на генералния секретар То Лам в България (22-24 октомври 2025 г.), в което двете страни се споразумяха да разширят сътрудничеството на местно ниво и да укрепят икономическите, търговските и инвестиционните отношения. В семинара участваха представители на кметството на Бургас, браншови организации и близо 50 фирми, опериращи в града.

В своето встъпително слово посланик Нгуен Ти Мин Нгует заяви, че семинарът се провежда в момент, в който двете страни отбелязват 75 години дипломатически отношения (1950-2025 г.) и непосредствено след като двете страни издигнаха отношенията си до равнището на стратегическо партньорство по време на официалното посещение на генералния секретар То Лам в България. Посланикът потвърди, че двете страни имат много допълващи се предимства: България може да бъде врата за виетнамските предприятия за ефективен достъп до пазарите на Югоизточна Европа и Европейския съюз (ЕС), докато Виетнам е важен транзитен пункт за българските предприятия за разширяване на присъствието им в динамичния регион на АСЕАН. На тази основа посланикът изрази надежда, че семинарът ще предостави на представителите на българското правителство и бизнеса полезна информация за инвестиционната и бизнес средата във Виетнам, като същевременно ще положи основите на съществени, ефективни и всеобхватни проекти за сътрудничество, допринасящи за увеличаване на двустранната търговия и инвестициите в следващия период.

Заместник-кметът на Бургас Станимир Апостолов високо оцени икономическите постижения на Виетнам през последните години и призова виетнамските предприятия да инвестират в области, които градът счита за приоритетни за развитие, като иновации, интелигентни градове и развитие на индустриалната инфраструктура. Градските власти се ангажираха да създадат най-благоприятни условия за виетнамските предприятия да инвестират и да развиват дейност в Бургас.

Г-н Тодор Демирков, председател на Търговско-промишлената палата в Бургас, представляващ бизнес общността, сподели силните страни на местните предприятия. Той заяви, че динамичният и бързо развиващ се виетнамски пазар все повече привлича вниманието на българските предприятия като цяло и на Бургас в частност, които търсят възможности за бизнес сътрудничество. В следващия период Търговско-промишлената палата в Бургас ще проведе конкретни, практични дейности за по-редовно свързване с виетнамски асоциации и предприятия, като по този начин ще допринесе за по-добра подкрепа на бизнеса по отношение на пазарна информация, клиенти и бизнес възможности.

В презентацията си икономическият директор на град Бургас Ивелина Стратева отбеляза, че с предимствата си в секторите на пристанището и пристанищната система, Бургас разполага с най-голямата пристанищна система в Балканския регион, добре свързана транспортна инфраструктура, развити индустриални и логистични зони, както и силни страни в информационните технологии и селското стопанство. Двете страни имат допълващи се области на сътрудничество, особено в търговията със селскостопански продукти и морски дарове, производството и преработката на храни, цифровите технологии, логистиката и чистата енергия, услугите и туризма. С наличния си потенциал и силни страни Бургас е готов да служи като важен портал за виетнамските компании за достъп до пазара на Югоизточна Европа.

Участниците в семинара изслушаха г-н Нгуен Тан Хай, търговски аташе в посолството на Виетнам в България, който обобщи последните икономически постижения на Виетнам и анализира потенциалните продукти, силни страни в търговията и потенциалните области за инвестиции за бизнеса в двете страни. Той подчерта ползите от Споразумението за свободна търговия между Виетнам и Европейския съюз (EVFTA), както и присъединяването на България към Шенгенското пространство на 1 януари 2025 г. и подготовката й за присъединяване към еврозоната, които ще бъдат благоприятни фактори за бизнеса в следващия период.

По време на дискусията представители на градските власти и бизнеса обменяха мнения относно движещите сили и предизвикателствата в сътрудничеството между Виетнам и България, като подчертаха редица ключови стълбове за новата фаза на стратегическото партньорство и определиха приоритетни области като логистика, възобновяема енергия, интелигентна инфраструктура и цифрова икономика. В същото време двете страни трябва да насърчават сътрудничеството в областта на науката и технологиите, иновациите и цифровата трансформация, като се фокусират върху изграждането на иновационна екосистема, насърчаването на съвместни изследвания и трансфера на технологии от България към Виетнам.

По-рано посланик Нгуен Ти Мин Нгует проведе работна среща с заместник-кмета на Бургас Бесна Балтина. По време на разговорите с представители на градската управа посланикът потвърди, че Бургас предлага значителни предимства, които отговарят на нуждите на виетнамските предприятия за сътрудничество, включително най-голямото пристанище на Черно море, добре развита транспортна инфраструктура, развити индустриални и логистични зони, както и силни позиции в областта на фармацевтиката, преработвателната промишленост, информационните технологии и селското стопанство. Двете страни имат много допълващи се области, особено в селското стопанство и аквакултурите, леката промишленост, производството и преработката на храни, цифровите технологии, логистиката и чистата енергия. Посланикът предложи двете страни да засилят сътрудничеството си в областта на икономиката, търговията и инвестициите, културата и образованието, туризма и междуличностните контакти.

По отношение на конкретните направления за сътрудничество посланикът предложи двете страни да координират редовно организирането на събития за насърчаване на търговията и инвестициите в Бургас; да сътрудничат за изготвянето на списък с проекти, за които Бургас желае да привлече инвестиции, или сектори, които са приоритетни за града, за да може посолството да подпомогне свързването им с подходящи предприятия във Виетнам; и поиска град Бургас да обмисли изпращането на делегация от лидери и предприятия на посещение във Виетнам през следващата година, за да обменят идеи директно и да разширят конкретното сътрудничество. Посланикът потвърди готовността си да действа като мост, да съпътства и подкрепя укрепването на сътрудничеството между Бургас и виетнамските провинции и градове, особено крайбрежните населени места с много сходства и потенциал за сътрудничество (като Хайфон, Да Нанг, Кан Хоа, Ба Риа – Вунг Тау и др.).

Заместник-кметът на Бургас Бесна Балтина изрази своята чест да посрещне посланика, като потвърди, че България и Виетнам имат ценна традиционна дружба, особено в настоящия контекст на много международни геополитически предизвикателства. Г-жа Бесна Балтина изрази и своята специална привързаност към Виетнам поради положителните си впечатления от виетнамските си приятели в миналото; тя високо оцени сътрудничеството между двете страни при организирането на бизнес семинара. Споделяйки стратегията за развитие на Бургас, г-жа Бесна Балтина каза, че градът развива редица големи индустриални паркове и се подготвя да се обедини с няколко съседни населени места, за да създаде по-благоприятни условия за икономическо развитие и инвестиции. Приоритетите на града са да привлече и задържи младите хора, да създаде нови възможности за работа и да привлече чуждестранни инвестиции, като Виетнам се счита за потенциален партньор.

По отношение на образованието г-жа Бесна Балтина подчерта, че град Бургас ще постави специален акцент върху развитието в следващия период, като планира да развие мултидисциплинарни, мултипрофесионални образователни институции, да обучава висококачествени човешки ресурси с много курсове по английски език в областта на химията, фармацията, промишлена химия, пречистване на водата, околна среда, икономика, информационни технологии и др., с цел привличане на международни студенти, включително виетнамски студенти. Градските власти винаги подкрепят образователните институции в града да установят сътрудничество с Виетнам. Г-жа Бесна Балтина заяви, че Бургас в момента активно се бори да бъде признат за Европейска столица на културата през 2032 г. и е готов да сътрудничи в организирането на дейности за популяризиране на виетнамската култура и кухня, Виетнамска кухня, подкрепа на идеята за пускане на чартърни полети, свързващи Виетнам и Бургас, и искане към посолството да представи големи виетнамски туристически компании с цел установяване на сътрудничество и засилване на туристическия обмен.

