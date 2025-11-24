Община Свищов и Инър Уийл клуб Свищов в подкрепа на значима обществена кауза срещу всички форми на насилие

Инър Уийл клуб Свищов, със съдействието на Община Свищов ще се включи в международната кампания „Orange the World“ (Оранжев свят).

Кампанията на ООН, която от 2008 година ежегодно стартира на 25 ноември – Международния ден за прекратяване на насилието срещу жени и момичета, и приключва на 10 декември – Международния ден на правата на човека, се провежда с масови мероприятия в стотици градове по света, където има клубове на Инър Уийл Интернешънъл.

Като представители на една от най-големите доброволни организации на жени в света, със статут на неправителствена организация в ООН, на 25 ноември дамите от Инър Уийл клуб Свищов ще украсят беседката в градската градина с оранжеви балони, а в интервала от 12:00 до 14:00 часа ще раздават рекламни брошури, свързани с кампанията.

В подкрепа на тази инициатива, а и за да даде пример за общност, която застава категорично срещу всички форми на насилие, общинското ръководство изцяло подкрепи благородната инициатива като символ на солидарност и обществена ангажираност по темата. На 25.11.2025 г. административната сграда на Община Свищов също ще бъде осветена в оранжево, тъй като избраният от ООН оранжев цвят е символ на надежда, светлина и по-добро бъдеще без насилие.

