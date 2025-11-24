Камбоджа подобрява водната си сигурност с проект за язовир с капацитет 860 милиона кубически метра

Камбоджа изгражда най-голямото съоръжение за съхранение на вода в страната, Резервоар № 2, голям инфраструктурен проект, предназначен да промени целогодишната селскостопанска производителност и да подсили контрола на наводненията в провинция Пурсат.

Разположен на река Прамой в община Рокат, район Пном Краван, провинция Пурсат, проектът за изграждане на язовир № 2 се очаква да съхранява огромно количество вода от 860 милиона кубически метра след завършването си, според проектните власти.

Съоръжението е крайъгълен камък в стратегията на Камбоджа за подобряване на водната сигурност и ще донесе четири важни ползи:

Капацитетът от 860 милиона кубически метра ще бъде използван за напояване на приблизително 262 500 хектара земеделска земя. Това значително разширение ще стабилизира и укрепи селскостопанските добиви както през сухия, така и през дъждовния сезон, което е важна стъпка към осигуряване на продоволствена сигурност.

Ключова цел на проекта е да регулира водния поток и да намали значително повтарящите се опустошителни сезонни наводнения в районите надолу по течението на река Пурсат, които в миналото са претърпели значителни икономически и инфраструктурни щети.

Чрез ефективно управление на нивото на водата в река Прамой, язовирът ще намали стреса, свързан с наводненията, и ще ограничи щетите върху важни местни напоителни системи и основна публична инфраструктура.

Очаква се проектът да стимулира местната икономическа активност чрез превръщането на околните райони в обещаваща дестинация за екотуризъм.

Строителството на проекта започна през януари 2025 г. и към края на ноември 2025 г. е завършено на около 40 %. Понастоящем се планира язовир № 2 да бъде напълно готов за експлоатация до декември 2027 г.

