Манита Вартан е Мисис Планет 2026 – след европейската и световната корона вече е в Пловдив

Две години след като покори Европейският финал за най красива европейка, Мисис България Манита Вартан вече е и Свят!



Финалът на световния конкурс Mrs Planet донесе историческа победа за на Манита Вартан, която триумфира сред участнички от 30 държави на 4 континента, сред които Турция Северен Кипър Израел България Черно море Балкани Сингапур ЮАР Армения Мала Азия Грузия Йордания Ливан Филипини Африка САЩ и д-р. Състезанието премина през 5 ключови кръга – Green Planet, National Costumes, Talents, Evening Gowns и официално интервю с жури, спонсори и дизайнери.

Под откритото небе, на самия бряг на Мраморно море, пред престижно жури от 10 държави, сред които Турция, Русия, Грузия, Филипините, Израел и други, Манита впечатли със своята класа, енергия и силно послание – Never forget your roots, your blood, your homeland and your God”.

Световният форум се проведе в рамките на една седмица в петзвезден лукс, в един от най-престижните комплекси в региона. Програмата беше богата и разнообразна:

• участничките представиха филми за своите държави,

• включиха се в Вечер на нациите, представяйки традиционна кухня и култура на всеки народ

• преминаха през полуфинал, включващ представяне на таланти и четири модни ревюта на водещи международни брандове. Още на този етап Манита влезе в ТОП 5 на конкурса.

След това последваха индивидуални официални интервюта с журито и организаторите, по време на които Манита сподели своята визия за титлата. На въпроса „Какво ще направите, ако спечелите?“ тя заяви, че ще работи активно за подобряване на международните връзки, приятелството и диалога между нациите.

Бляскаво представяне на финала

На голямата финална вечер Манита блестя във вечерни тоалети на Стоян Радичев и Румяна Иванова.

В кръга „Талант“ Манита представи не само своята собствена модна линия, но разкри и неочакван артистичен дар – картините, които рисува лично. Пред медиите тя сподели, че рисува от дете, но за първи път показва свои творби пред публика. Много забележителен се оказа и костюмът й за този кръг, а именно “Тhe warrior Armenian woman”.

В социалните мрежи Манита благодари на всички свои почитатели и на екипа си и сподели, че световната корона вече се намира в родния й град Пловдив.

Facebook

Twitter



Shares