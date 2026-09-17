„Корсар“ открива балетния сезон на Държавна опера – Стара Загора

След възторжения прием на премиерните спектакли „Корсар“ се завръща на сцената на Старозагорската опера, за да даде началото на новия сезон на многонационалната балетна трупа с художествен ръководител примабалерината, педагог и хореограф Силвия Томова

На 24 септември от 19.00 часа Държавна опера – Стара Загора официално открива своя нов балетен сезон с „Корсар“ – спектакъл, който за първи път оживя на старозагорска сцена тази година – в Международния ден на танца, 29 април.

„Корсар“ получи забележителен сценичен облик, в който традицията среща естетиката на XX век. Хореографът Аршак Галумян запазва емблематичните виртуозни фрагменти на „Корсар“, но изгражда по-ясна драматургична линия и търси съвременен сценичен език, който поставя историята и характерите в центъра на постановката.

„Този балет дава възможност да се запази традицията и в същото време да се представи по нов начин. Има много пространство за творчество“, казва Аршак Галумян.

Именно съчетанието между класическата балетна традиция и новата сценична среда стои в основата и на визуалната концепция. Сценичният дизайн и костюмите на Гендони пренасят действието в атмосферата на 20-те години на XX век. Пристанището, свърталището на пиратите и дворецът на пашата са изградени като различни светове, в които артдеко, ориенталски мотиви и експресионистични и кубистични образи се срещат в единна сценична картина.

„Постарах се да създам симбиоза на костюма с елементите на декора и да пренеса зрителя в романтичен и вълнуващ филм“, споделя Гендони.

Но истинската сила на „Корсар“ е в артистите, които поемат върху себе си неговата изключителна хореографска сложност. В премиерните вечери солистите на балета на Старозагорската опера доказаха, че трудността на класическия репертоар може да бъде не само изпитание, но и възможност за бляскава индивидуална изява.

Фиорди Лоха впечатли с виртуозното и въздействащо изпълнение на изключително трудната хореографска партия на Конрад и откри в нея свой свободен, страстен и независим образ. Балканският темперамент на младия албански артист сякаш органично се сля с природата на Конрад.

Клара Ферер се изяви като зряла и класна балерина в ролята на Гюлнара, а артистичната ѝ гъвкавост и стабилната ѝ техничност ѝ позволяват с еднаква убедителност да преминава между двете женски лица на спектакъла – Гюлнара и Медора.

В ролята на Медора Алесия Бакин направи важна професионална крачка напред. Младата балерина получи възможност да разгърне потенциала си в централна партия, която изисква едновременно техника, увереност и силно присъствие.

Като Али Томоки Ишиго отново демонстрира защо е сред любимците на публиката. Впечатляващ и изключително сценичен, той превърна образа на Али в персонаж, който грабва вниманието още с появата си и го задържа през целия спектакъл.

Даниеле Ченторби като Ланкедем и Максим Сиденко като Бирбандо допълват силното мъжко присъствие със своята техника, енергия и ярка индивидуалност, а очарователната Кармен Демирташ изяви своя талант в две различни превъплъщения – като Момичето на Бирбандо и в характерния танц, като придаде различен цвят на всяко от тях.

Не на последно място, Мартина Далласта, Богдана Сергеева и Арманс Делвал впечатляват със своята изящност и прецизност на изпълнението в ключовите за спектакъла роли на трите одалиски и в Pas de trois.

Тези млади артисти, които зрителите ще видят в главните роли и на 24 септември, показаха не само виртуозност, а и хармонично съчетание от техника, характер, присъствие и индивидуален почерк, което превръща добрия танцьор в истинска звезда.

„Корсар“ е балет в две действия и епилог по музика на Адолф Адам и Лео Делиб. В спектакъла участват солистите и кордебалетът на Държавна опера – Стара Загора.

След възторжения прием на премиерните спектакли „Корсар“ се завръща на сцената на Старозагорската опера, за да даде началото на новия сезон на многонационалната балетна трупа с художествен ръководител примабалерината, педагог и хореограф Силвия Томова – с класическата музика, виртуозността на танца и един сценичен свят, който отвежда публиката в друга епоха.