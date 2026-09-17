„Благоевград празнува свободата“ – с петдневна програма областният център отбелязва 114 години от освобождението на Горна Джумая и празник на града

От 1 до 5 октомври Благоевград ще отбележи 114 години от Освобождението на Горна Джумая и празника на града с богата програма под общия надслов „Благоевград празнува свободата“.

Цялостната концепция и събитията в програмата бяха представени на пресконференция днес от заместник-кмета Боряна Шалявска и Силвия Домозетска – представител на Регионален исторически музей – Благоевград и Фолклорен ансамбъл „Пирин“.

„Събрахме инициативи, които обединяват историята, културата, образованието, спорта и активния градски живот. Част от тях са утвърдени традиции, други ще се случат за първи път или в нов формат. Целта ни е да отдадем почит към хората, дали живота си за свободата на Горна Джумая, и едновременно с това да създадем празник за всички поколения“, посочи зам.-кметът Боряна Шалявска.

Програмата е изградена като пътуване през пет празнични дни – от отворените врати на културата и образованието, през усмивките на децата, науката и движението, до историческата памет, традицията и официалния Ден на свободата.

Празникът ще започнат на 1 октомври с откриване на учебната година в Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Вечерта градът ще бъде сред 13-те български града, които се включват в едно от най-мащабните литературни събития в страната – „Нощ на литературата“. От 18:00 до 21:00 часа в Къща „Литература“, галерия „Св. Лука“, Регионалния исторически музей, Младежкия дом и хотел „Кристо“ ще звучат произведения от различни краища на света.

На 1 октомври, който е и Световен ден на музиката, Биг Бенд – Благоевград ще поздрави жителите и гостите на града с концерт на площад „Македония“.

На 2 октомври ще се проведе Шествието на децата от детските гради на Благоевград – от площад „Георги Измирлиев“ до „Моста на влюбените“. Вечерта Камерна опера – Благоевград ще представи концерт-спектакъла „Три тенора… и още нещо“ на площад „Македония“.

Денят на 3 октомври ще бъде посветен на съвременния облик на Благоевград – град на активните хора, знанието, технологиите и историческата памет. Програмата включва UNIRUN – градски пробег, Панаир на науките и технологиите в Младежкия дом, както и възстановка на градското културно наследство от началото до средата на XX век.

Второто издание на „Горноджумайската улица. Хора, къщи, салтанати“ ще пренесе гостите в живота на града през миналия век. Те ще могат да разгледат автентична дрехарница, кръчмарницата „Деветте магарета“, колониалния магазин „Мравка“, стъкларския магазин „Братя Лазови“, кметството и други характерни за епохата места, а доброволци в традиционно облекло ще пресъздадат образи и персонажи от онова време. Това поясни пред медиите Силвия Домозетска.

Улицата ще отвори врати в 15:00 часа. След шествието на паметта, което от Съдебната палата ще се отправи към възрожденския квартал, ще се състои и официалното откриване с изпълнения на групи към Народно читалище „Никола Й. Вапцаров – 1866“.

На 4 октомври във Вароша ще се състои историческата реконструкция „Утрото на свободата“, която ще пресъздаде влизането на Българската армия в Горна Джумая и посрещането на генерал Спас Георгиев на 5 октомври 1912 г. След нея Фолклорен ансамбъл „Пирин“ ще поведе шествието „Традиции от Пирина – ръка за ръка“ към площад „Македония“, където Ансамбълът ще изнесе празничен концерт.

Кулминацията ще бъде на 5 октомври – Деня на свободата. Програмата включва нов историко-образователен поход „По пътя на VII Рилска дивизия – историческият път на освободителите на Горна Джумая, днешен Благоевград“ от моста на село Бараково до площад „Македония“, викторината „Аз обичам Благоевград“, панихида и церемонии по полагане на цветя и венци пред паметни знаци и монументи в града.

Вечерта ще се проведе XIV тържествена сесия на Общински съвет – Благоевград, а празничната програма ще завърши с концерт на Д2 и Део, с участието на група LOWKEY на площад „Македония“.

Всички събития от програмата са с вход свободен. При неблагоприятни метеорологични условия част от концертите ще се проведат в зала „Яворов“.

Програмата се реализира с медийната подкрепа на Българска национална телевизия.

Община Благоевград е организатор или партньор на всички инициативи, заедно с Регионален исторически музей – Благоевград, Фолклорен ансамбъл „Пирин“, Камерна опера – Благоевград, Биг Бенд – Благоевград, Арт Стейдж енд Фест, ЦЛТРДБ, „Университет за деца“, Звено „Превенции“, РБ „Димитър Талев“, Туристическо сдружение „Айгидик“, екипът на UNIPOWER, „Прочети София“, РК „Традиция“ и др.