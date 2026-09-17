Предстои ремонт на участък от бул. „Трайко Китанчев“

ОП „Флора“ започва резитба на клони по булеварда във връзка с ремонта

Ремонт на участък от булевард „Трайко Китанчев“ в Търговище се очаква да започне до края на септември. Асфалтирането ще обхване отсечката от кръстовището с улица „Александър Стамболийски“ до кръстовището с булевард „Сюрен“, в района на сградата на Областната дирекция на МВР-Търговище.

Като част от подготовката Общинското предприятие „Флора“ започва в петък, 18 септември, кастрене на клони на дърветата в посочения участък. Дейностите ще се извършват в дните до 21 септември.

Резитбата е необходима, за да бъде осигурено безпрепятственото преминаване и работа на едрогабаритната строителна техника. Ще бъдат премахнати и клони, които създават предпоставки за инциденти или затрудняват видимостта и безопасното движение на пешеходците и автомобилите.

По време на резитбата е възможно временно затруднение на движението в отделни части на булеварда. Призоваваме водачите да преминават с повишено внимание и да спазват указанията на служителите на място.

Допълнително информация за организацията на движението по време на строителните дейности ще бъде публикувана непосредствено преди началото им.