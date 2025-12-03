Коледни работилници очакват малчуганите в Коледното градче на Плевен

Коледни работилници за деца са част от празничните инициативи, подготвени от Община Плевен за най-малките жители и гости на Коледното градче на централния площад „Възраждане“.

Първата такава работилница посрещна малчуганите във вторник вечер.

Малки и големи имаха възможността да споделят своите желания в писмо до Дядо Коледа, след което да пуснат писмата в поставената специална пощенска кутия на територията на градчето.

Работилничките в Коледното градче продължават, като следващите им издания за тази седмица са на:

03 декември (четвъртък) – начало 17.30 ч.;

06 декември (събота) – начало 11.00 ч.

Тук е и най-дългоочакваният гост на декемврийските празници – Дядо Коледа! Добрият старец ви очаква в Къщичката си в коледното градче точно до елхата всеки ден от 17.30 до 19.00 часа от понеделник до петък, и от 12.00 до 13.30 часа през почивните дни.

Община Плевен отправя сърдечна покана към всички малки и пораснали посетители да се потопят в топлината, светлината и магията на Коледното градче през целия месец декември.

Facebook

Twitter



Shares