сряда, декември 3, 2025
Последни:
Региона

Коледни работилници очакват малчуганите в Коледното градче на Плевен

Редактор

Коледни работилници за деца са част от празничните инициативи, подготвени от Община Плевен за най-малките жители и гости на Коледното градче на централния площад „Възраждане“.

Първата такава работилница посрещна малчуганите във вторник вечер.

Малки и големи имаха възможността да споделят своите желания в писмо до Дядо Коледа, след което да пуснат писмата в поставената специална пощенска кутия на територията на градчето.

Работилничките в Коледното градче продължават, като следващите им издания за тази седмица са на:

03 декември (четвъртък) – начало 17.30 ч.;

06 декември (събота) – начало 11.00 ч.

Тук е и най-дългоочакваният гост на декемврийските празници – Дядо Коледа! Добрият старец ви очаква в Къщичката си в коледното градче точно до елхата всеки ден от 17.30 до 19.00 часа от понеделник до петък, и от 12.00 до 13.30 часа през почивните дни.

Община Плевен отправя сърдечна покана към всички малки и пораснали посетители да се потопят в топлината, светлината и магията на Коледното градче през целия месец декември.

Интересно от мрежата

Вижте още

Благомир Коцев: Отваряме нова страница в управлението на Община Варна

Редактор

Общинските спортни бази във Варна няма да работят 5 дни

Редактор

С премиера Кукленият театър, заедно със своята публика, отбелязват 165 г. – „Макс и Морис“

Редактор

Pin It on Pinterest