Изложбата „ЛИК на 60 години“ беше открита в НС

Фотодокументалната експозиция е организирана от Българската телеграфна агенция и включва 24 табла, които представят важни моменти от развитието на списанието през трите периода, в които е издавано.

Показани са лицата, били част от екипа на списанието през годините, автографите на знаменитости, давани за читателите, литературните инициативи, в чиято основа стои изданието, както наградите, с които то е отличавано. Изложбата разказва и за двете прекъсвания на периодичността на ЛИК, което спира да излиза за пръв път през 1992 г. и е възстановено през 1999 г.

Списанието е създадено като седмичен бюлетин през януари 1965 г., като името му е абревиатура от първите букви на думите „Литература“, „Изкуство“ и „Култура“. През първия си период то е определяно като „прозорец към света“, през втория е „огледало на промените“, а през третия от 2022 г. насам е „пазител на паметта“.

Експозицията показва, че българите винаги сме имали хора с висока култура, отворени към достиженията на света, подчерта генералният директор на БТА Кирил Вълчев. По думите му възстановяването на ЛИК е завръщане към класическата журналистика с редакционна отговорност, ясни източници на информация, чиято стойност зависи не от силата да привлича, а от силата да показва истината. Кирил Вълчев добави, че профилът на списанието вече е тематичен с акценти от новините, излизали в бюлетините и емисиите на агенцията през годините за определена личност или събитие, като се търси съвременен прочит на съответната тема. Генералният директор на БТА посочи, че от юли 2024 г. ЛИК е с различен облик благодарение на новия графичен дизайн, в който са включени елементи от предложения на студенти от Националната художествена академия.

Заместник-председателят на парламентарната Комисия по културата и медиите Димитър Николов отбеляза съществения принос на БТА за опазване и издигане на авторитета на журналистическата професия. Споделям разбирането, че обществените медии трябва да бъдат с мисията освен да информират достоверно, също да възпитават и образоват своята публика, допълни той и отправи пожелания ЛИК да достигне до всяка общинска библиотека в страната.

Според народния представител Любен Дилов-син изданието винаги е имало просветителска роля, давайки на читателите си свободен достъп до световните културни процеси.

На събитието присъстваха още депутати, ректорът на Националната художествена академия проф. Георги Янков и журналисти.

