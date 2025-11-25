Какво се случи в КОД: Превенция през ноември?

На Сцена „Централни хали“ в инициативата за повишаване на здравната превенция сред младите хора “КОД: Превенция.

Сега е време, за да имаш време“ бяха разгледани две важни и актуални теми – инсулиновата резистентност и зависимостите сред младите хора. Събитието посрещна десетки посетители, които имаха възможност да се срещнат и да зададат своите въпроси на гост-лекторите д-р Юлиан Найденов – ендокринолог, и Елмира Нешева – социален работник от Фондация „Център за хуманни политики“ и ръководител на „Розовата къща“.

Лекторите представиха ключова информация за инсулиновата резистентност, факторите за развитие сред младите и съвременните подходи за превенция, както и предизвикателствата при работа с младежи със зависимости, начините за ранно разпознаване на проблемно поведение и практиките за намаляване на вредите от употребата на психоактивни вещества.

Гостите на събитието имаха възможност да се запознаят с актуални информационни материали, включително „Наръчник за родители и училищни специалисти: Вейп – какво трябва да знаем?“, които бяха представени от експерти от Превантивно-информационния център (ПИЦ). Присъстващите участваха в демонстрации с демоочила, симулиращи последиците от употребата на алкохол и психоактивни вещества..

Всички присъстващи се възползваха от свободния вход и получиха ваучери за изследвания от Synevo Bulgaria, възможност за безплатни ендокринологични прегледи, както и безплатни седмични карти за спортните обекти на NEXT LEVEL.

Следващото събитие, част от кампанията е на 13 декември, от 12:30 ч., на Сцена „Централни хали“.

Кампанията „КОД: Превенция – Сега е време, за да имаш време“ се организира от дирекция „Спорт и младежки дейности“ и дирекция „Здравеопазване“, Столична община, в партньорство с Фондация „Рестарт“, Synevo Bulgaria, Kaufland Bulgaria и с подкрепата на Darik.bg, подкаста Преобръщане, NEXT LEVEL, Обекти, Новите родители, Modernity – време за мен.

Повече информация можете да откриете във Фейсбук страницата на „КОД: Превенция“.

