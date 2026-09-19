Габрово е домакин на първия благотворителен фестивал „Вяра, надежда и любов!“

Двудневната инициатива обединява деца, родители, спортни клубове, творци и доброволци в подкрепа на деца и младежи с дефицити

Габрово е домакин на първия в страната благотворителен фестивал „Вяра, надежда и любов!“, който се провежда на 19 и 20 септември. Инициативата обединява деца, родители, спортни клубове, творци, организации и доброволци около каузата за повече възможности за развитие и пълноценно участие на всяко дете.

В продължение на два дни площад „Възраждане“ и Градинката с мечето се превръщат в пространства за спорт, игри, творчески работилници, музика, танци и срещи.

Основен акцент е активното участие на посетителите. Те имат възможност да опитат различни спортове, да се включат в творчески занимания и да подкрепят каузата за децата и младежите с дефицити.

Партньорство между организации от България и Гърция

В рамките на фестивала е предвидено подписването на споразумение за партньорство между Сдружение „Равен старт“ и гръцката организация „Елпида“ („Надежда“) от Солун.

Целта е да бъдат създадени условия за международно сътрудничество, обмен на добри практики и бъдещи съвместни инициативи в подкрепа на деца и младежи с дефицити. Организаторите определят партньорството и като послание, че солидарността, доверието и общата работа могат да надхвърлят националните граници.

Организатори на фестивала са Сдружение „Равен старт – 2008“, Сдружение „Равен старт – 2020“ и Ансамбъл Габрово, с подкрепата на Община Габрово и Областна администрация – Габрово.

В програмата се включват множество спортни клубове, културни и образователни организации, творци и доброволци.

„Да дадем вяра на мечтите, надежда на бъдещето и любов на всяко дете“

Фестивалът беше открит от заместник-кмета на Габрово Николай Мерозчиев, който подчерта значението на общността и подкрепата за децата.

„Днес сме се събрали не просто за да открием един фестивал. Събрали сме се, за да бъдем заедно – да споделим усмивки, емоции, талант и доброта. Нека дадем вяра на мечтите, надежда на бъдещето и любов на всяко дете“, заяви той.

Каузата на „Вяра, надежда и любов!“ е насочена към осигуряването на повече възможности за развитие, спорт, терапия и пълноценно участие на деца и младежи с дефицити.

Организаторите канят жителите и гостите на Габрово да се включат във фестивалните дни, да участват в заниманията и да се запознаят с хората и организациите, които стоят зад благотворителната инициатива.