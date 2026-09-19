Иран ще изложи останки от техника, свързвана с неуспешна американска операция

Генерал Каргар съобщи, че оборудването, останало в пустинята Махяр в провинция Исфахан, ще бъде показано в музеи

Генерал Каргар съобщи, че оборудване, останало след определяна от иранската страна като „неуспешна американска атака“ в пустинята Махяр, провинция Исфахан, ще бъде изложено в музеите на Фондацията за Свещената отбрана.

По думите му запазените материали и техника ще станат част от музейните експозиции на фондацията.

Не се посочват допълнителни подробности за вида на оборудването или кога точно то ще бъде представено пред посетители.