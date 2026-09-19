Яница напусна „Къщата на инфлуенсърите“ за кулинарна битка в Своге

Яница Владова напусна за ден „Къщата на инфлуенсърите“, за да се включи в националния кулинарен фестивал „Вкусовете на България“, който днес, 19 септември, гостува в Своге.

Началото е в 17:30 часа на площада пред НЧ „Градище – 1907“, а входът е свободен.

Популярната участничка от Hell’s Kitchen ще застане край котлоните заедно с финалиста от кулинарното риалити Ивайло Попов. Двамата ще покажат уменията си пред публиката и ще се включат в кулинарните демонстрации на „Вкусовете на България“.

И този път идеята на фестивала е гостите не просто да наблюдават как готвят познатите лица от телевизионния екран, а да бъдат част от преживяването. Приготвената храна ще бъде раздавана за безплатна дегустация до изчерпване на количествата.

„Вкусовете на България“ продължава националното си пътешествие с мисията да популяризира българската кухня, местните продукти, старите рецепти и гастрономическия туризъм. След поредицата от издания в различни градове на страната, днес фестивалът ще срещне традицията и съвременната кухня в Своге.

Освен кулинарните демонстрации, организаторите са подготвили и музикална програма. На сцената ще излязат Пламена Петрова, позната на публиката от „Като две капки вода“, и Боряна Пантелеева – Бриана от „Гласът на България“.

Водещи на вечерта ще бъдат телевизионната водеща и председател на Балканската медийна асоциация Нина Хамилтън и изпълнителят Красимир Недялков, който също ще се погрижи за доброто настроение на публиката.

Фестивалът се провежда с подкрепата на Министерството на туризма, Министерството на културата и Община Своге.

Началото е в 17:30 часа на площада пред НЧ „Градище – 1907“ в Своге. Входът е свободен, а храните и напитките за посетителите не се заплащат.