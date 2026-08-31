Варненската катедрала отбеляза 140 години от първата света Литургия с филателна изложба

Над 50 редки картички, архивни снимки и документи разказват историята на един от символите на Варна – от първата копка през 1880 г. до наши дни

Митрополитският катедрален храм „Успение Богородично“ във Варна отбеляза 140 години от отслужването на първата света Литургия в храма. По повод годишнината след неделното богослужение на 30 август беше открита специална филателна изложба, проследяваща историята и развитието на Варненската катедрала.

Експозицията беше открита с благословението на Варненския и Великопреславски митрополит Йоан от председателя на църковното настоятелство на Катедралата – ставрофорен иконом Стефан Николов.

В словото си той припомни историята на храма и значението му за Варна, като подчерта, че през годините Катедралата се е превърнала не само в един от архитектурните символи на морската столица, но и в средище на важни събития от живота на Православната църква.

Над 50 редки свидетелства за историята на Катедралата

Изложбата проследява развитието на храма от зараждането на идеята за неговото построяване до наши дни.

Посетителите могат да видят над 50 пощенски картички, архивни фотографии и документи, сред които има редки материали, част от които са малко познати на широката публика.

Чрез тях е представена историята на строителството и освещаването на Катедралата, както и сведения за някои от иконите, постъпили в храма през годините. Сред любопитните експонати е и ранно свидетелство за свето Кръщение.

Филателната изложба ще остане отворена за посетители до 30 септември 2026 г.

„140 години по-късно всички ние сме част от историята на храма“

В словото си отец Стефан Николов отдаде почит на духовниците, ктиторите, дарителите и всички хора, допринесли през годините за изграждането, завършването и благоукрасяването на Катедралата.

Той припомни приноса на митрополит Симеон за изграждането на храма, на митрополит Йосиф за неговото довършване и на митрополит Кирил за обзавеждането и благоукрасяването му.

„140 години по-късно всички ние сме част от историята на храма“, беше сред посланията на духовника, който призова грижата за Катедралата да продължи, за да бъде тя съхранена и за следващите поколения.

Първата света Литургия е отслужена през 1886 г.

Първата света Литургия в Митрополитския катедрален храм „Успение Богородично“ е отслужена на 30 август 1886 г. от Варненския и Преславски митрополит Симеон.

Историята на Катедралата обаче започва няколко години по-рано. Основният камък е положен на 22 август 1880 г. от княз Александър I Батенберг, който пристига във Варна специално за началото на строителството.

Храмът е сред най-значимите сгради, издигнати в България непосредствено след Освобождението, а през десетилетията се превръща в една от най-разпознаваемите емблеми на Варна.

Днес, 140 години след първата света Литургия, Катедралата продължава да бъде действащ молитвен дом и място, през което преминават поколения варненци и гости на града. А юбилейната изложба връща посетителите назад във времето, показвайки как се е променял един от най-познатите символи на морската столица.