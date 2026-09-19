Шънджън, в южната китайска провинция Гуандун, отчита рекордни нива както на товарния, така и на международния пътнически трафик с други икономики от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) за същия период към началото на септември.

През първите осем месеца на тази година летище Шънджън е обработило 450 000 тона вносни и износни товари от и към други икономики от АТИС, което представлява ръст от 6,3% на годишна база. До началото на септември броят на пристигащите и заминаващите чуждестранни пътници от икономиките членки на АТИС е надхвърлил 1 милион – увеличение от 31,1% спрямо същия период на миналата година. И двата показателя са достигнали рекордни стойности за съответния период.

За да улесни пътническите и товарните потоци между Шънджън и останалите икономики от АТИС, летището си е сътрудничило с авиокомпании и е открило или увеличило честотата на полетите по 10 международни маршрута до икономики членки на АТИС, включително Индонезия, Малайзия, Република Корея и Сингапур.

„Следващата стъпка за летище Шънджън е да продължи сътрудничеството с авиокомпаниите, като отчита пазарното търсене и наличния капацитет, за да открива нови и да увеличава честотата на директните пътнически маршрути между Шънджън и други икономики от АТИС“, каза Уей Дзъсяо, мениджър на отдела за маркетингово развитие на летище Шънджън.

Летището също така е създало денонощен ускорен канал за възстановяване на данъци при напускане на страната и е подобрило езиковата поддръжка за чуждестранни пътници, за да повиши допълнително качеството на международното обслужване.

Тази година е обявена за „Китайска година“ в рамките на АТИС под мотото „Изграждане на Азиатско-тихоокеанска общност за общ просперитет“. През ноември Китай ще бъде домакин на 33-ата среща на икономическите лидери на АТИС.

АТИС е най-високото равнище на икономическо сътрудничество с най-широк обхват и значително влияние в Азиатско-тихоокеанския регион. Тази година Китай за трети път е домакин на среща на АТИС.

Придружаващо видео с български субтитри:

Източник: CCTVPlus