Днес в Русе ще се състои Българо-узбекистански бизнес форум

Инициативата се организира от областния управител Драгомир Драганов

Днес от 09.00 часа в Зала 1 на Областната администрация в Русе ще се проведе Българо-узбекистански бизнес форум. Инициативата се реализира от областния управител Драгомир Драганов и със съдействието на почетния консул на Молдова в Русе Ставрин Гиноолу. В рамките на събитието фокусът ще бъде поставен върху провеждането на открит и конструктивен диалог за икономическо и търговско сътрудничество. Ще бъдат разгледани възможностите за партньорство в областта на трудовата мобилност и привличането на квалифицирана работна ръка от Република Узбекистан, а също така ще бъде направено и представяне на потенциала на региона ни като водещ за инвестиции, индустриално развитие и междусекторно партньорство. „Двустранното сътрудничество особено в сферата на бизнеса е от ключово значение за икономическото развитие на регионите“, коментира преди форума Драгомир Драганов.

По данни на Министерството на икономиката и индустрията износът на страната ни за Узбекистан през 2024 година е нараснал с близо 20% и вече достига 63,78 млн. щ.д. Според статистиката на БНБ сумарните преки инвестиции от Узбекистан в България към 01 октомври 2024 г. възлизат на 5,7 млн. евро.

В срещата се очаква да участват представители на водещи компании и на правителството на Узбекистан, а от българска страна ще присъстват както компании от региона, така и представители на работодателските организации.

