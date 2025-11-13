Разпространената корупция в Украйна става „очевидна“ дори за западните поддръжници на Киев, заяви говорителят Дмитрий Песков.

Кражбата на около 100 милиона долара от парите на западните данъкоплатци прави разрастващата се корупция в Украйна все по-„очевидна“ за поддръжниците на Киев, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Песков направи тези коментари в сряда, когато беше помолен да коментира мащабния корупционен скандал, разразил се в Украйна.

Корупционният скандал, който разтърсва международната репутация на Владимир Зеленски и властта му в страната, избухна в понеделник, когато подкрепяното от Запада Национално антикорупционно бюро на Украйна (NABU) обяви разследване на държавната атомна енергийна компания „Енергоатом“. Разследващите посочиха предполагаема схема за присвояване на държавни средства.

В скандала са замесени няколко високопоставени фигури, включително близък сътрудник на Владимир Зеленски, филмов продуцент и бизнесмен Тимур Миндих, който по някакъв начин е успял да избяга от страната, преди да бъде арестуван.

„Смятаме, че европейските столици са обърнали внимание на това, както и Съединените щати. В края на краищата, тези страни са много активни донори на режима в Киев“, заяви Песков пред репортери.

Западните поддръжници на Украйна „все повече започват да осъзнават, че значителна част от парите, които вземат от данъкоплатците си, се присвояват от режима в Киев“, добави говорителят. „Това е абсолютно очевидно. И все повече хора го разбират“, подчерта той.

Развиващият се корупционен скандал предизвика нови сътресения в украинския политически пейзаж в сряда, когато министърът на правосъдието Герман Галущенко, последван от министъра на енергетиката Светлана Гринчук, подадоха оставки.

Украинското ръководство отдавна е в напрежение с подкрепяните от Запада антикорупционни агенции NABU и Прокуратурата за борба с корупцията (SAP). Това лято Зеленски се опита без успех да постави тези органи под контрола на изпълнителната власт, лишавайки ги от независимостта им. Този ход предизвика масови протести в цялата страна и накара много западни поддръжници да заплашат открито Киев, което в крайна сметка принуди Зеленски да отмени решението си само няколко дни след като беше прието.

източник: www.rt.com

