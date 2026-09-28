Община Стара Загора пренася европейския опит в управлението на текстилните отпадъци
Натрупаният по проект TEXAD опит ще бъде използван при актуализацията на Програмата за управление на отпадъците на Общината
Община Стара Загора предприема нова стъпка към развитието на кръгова икономика и по-устойчиво управление на текстилните отпадъци. Представители на местната власт, Тракийския университет и местния бизнес участваха в Шестата среща на Управляващия комитет и международния семинар по проект TEXAD в португалския град Санто Тирсо.
Събитието се проведе на 24 и 25 септември в рамките на проекта, финансиран по програма Interreg Europe на Европейския съюз.
От Община Стара Загора участваха Росица Копривчина – директор на дирекция „Обществен транспорт, чистота, екология и озеленяване“, Росица Райкова – началник на отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“, Пламен Йорданов – началник на отдел „Екология, озеленяване и гори“, и Вероника Петкова – главен експерт в отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“.
Европейски модели за управление на текстилните отпадъци
Официалното откриване беше направено от кмета на Санто Тирсо и представители на Португалската агенция за околна среда (APA).
Събитието беше последното международно посещение и отбеляза приключването на проучвателната фаза за обмен на добри практики по проекта.
По време на визитата българските представители се запознаха с европейски модели за справяне с предизвикателствата, свързани с текстилните отпадъци.
Делегацията проучи стратегическата рамка за управление на текстилните потоци, представена от Португалската агенция за околна среда и Обсерваторията за текстилни отпадъци. Разгледана беше и ролята на местните власти при изграждането на устойчиви екосистеми.
От сортирането до производството с рециклирани влакна
Част от програмата включваше посещения в технологични и промишлени центрове, където участниците проследиха различни етапи от преработката на текстил.
Сред тях беше пилотната система за сортиране на текстил в предприятието Lipor, както и фабриката Valérius 360, където се извършва преработване на текстил и интегрирано предене с рециклирани влакна.
Делегацията посети и LMA, специализирана в плетене и тъкане с рециклирани материали.
В рамките на работните сесии бяха представени и практики за кръгово управление на текстила. Сред тях е моделът за разделно събиране „от врата до врата“, реализиран чрез платформата RETEX, както и програмите на MODATEX за обучение и преквалификация на кадри в текстилния сектор.
Стара Загора ще използва наученото за конкретни местни мерки
След приключването на последното международно посещение проектът преминава към практическия си етап на местно ниво.
Придобитите знания, извършените анализи и проучените европейски практики ще бъдат използвани при предстоящата актуализация на Програмата за управление на отпадъците на Община Стара Загора.
Предвижда се включването на специализирани мерки за събиране, повторна употреба и рециклиране на текстил, които ще бъдат разработвани съвместно с местни заинтересовани страни.
Целта е натрупаният по проект TEXAD опит да бъде превърнат в конкретни решения на местно ниво и да подпомогне развитието на по-устойчив модел за управление на текстилните отпадъци в Стара Загора.