Д-р Жени Стоичкова: Грижата за белия дроб започва още в детството

По повод Световния ден на белия дроб детският пулмолог напомня, че продължителната кашлица, честите инфекции и свиренето в гърдите при децата не трябва да се разглеждат изолирано

На 25 септември – Световния ден на белия дроб, детският пулмолог и председател на РК на БЛС-Бургас д-р Жени Стоичкова обърна внимание на значението на профилактиката и грижата за дихателната система още от най-ранна възраст.

Темата през 2026 г. е „Белодробно здраве през целия живот“.

„Днес е ден, който ни напомня колко важно е да се грижим за белите дробове – не само когато се появят симптоми, а много преди това“, посочва д-р Стоичкова.

Защо белодробното здраве при децата е толкова важно?

При децата грижата за дихателната система има особено значение, тъй като имунната и дихателната система продължават да се развиват с възрастта.

Според специалиста честите респираторни инфекции, продължителната кашлица, свиренето в гърдите, алергичният терен и астмата не трябва да бъдат разглеждани като отделни проблеми.

Зад тях стои индивидуалният „терен“ на всяко дете, който включва развитието на дихателната система, генетични и епигенетични фактори, атопична предиспозиция, инфекции и имунен отговор, чревен и респираторен микробиом, хранене, метаболитно здраве, както и средата и качеството на въздуха.

Затова съвременният подход при децата с респираторни проблеми все повече се насочва към разглеждането на детето като цяло, а не единствено към конкретното заболяване или симптом.

„Като детски пулмолог вярвам, че най-важната ни задача е не просто да лекуваме заболяването, а да помогнем на всяко дете да изгради и съхрани възможно най-доброто белодробно здраве. Защото грижата за белия дроб започва още в детството“, подчертава д-р Жени Стоичкова.