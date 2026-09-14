Детската болница „Света Анастасия“ в Бургас представи модерните си възможности пред водещи педиатри

Новото лечебно заведение беше домакин на практическата част на XXIV Педиатрична конференция и обяви планове за целогодишни клинични обучения

Детската болница на Бургас „Света Анастасия“ представи високотехнологичната си апаратура и възможностите за съвременна диагностика и лечение по време на XXIV Педиатрична конференция, проведена от 11 до 13 септември в морския град.

Новото лечебно заведение беше домакин на практическата част на форума, който събра специалисти по педиатрия от цялата страна. По време на ултразвуковата сесия „От образа към диагнозата“ бяха демонстрирани възможностите на абдоминалната ехография при деца и бяха разгледани конкретни клинични случаи.

„Абдоминалната ехография намира все по-широко приложение в педиатрията. Тя дава възможност за бърза диагностика, методът е леснодостъпен и безвреден“, посочи доц. д-р Петьо Хаджийски от Клиниката по детска хирургия в „Света Анастасия“.

Участниците имаха възможност да разгледат клиниките и отделенията на болницата и да се запознаят с условията за работа и професионално развитие на медицинските специалисти.

Тазгодишната конференция премина под темата „Съвременни образни методи в педиатрията: Мултидисциплинарни решения за комплексна клинична оценка“ и включи общо 45 доклада.

Сред обсъжданите теми бяха съвременните образни методи за диагностика при деца, пренаталната диагностика и диагностиката при новородени. Внимание беше отделено и на аутизма, както и на PANS и PANDAS – педиатрични невропсихиатрични състояния.

Управителят на детската болница д-р Благомир Здравков обяви, че лечебното заведение ще организира целогодишни клинични обучения в различни направления на педиатрията. Те ще се провеждат съвместно с Бургаската педиатрична асоциация и БДУ „Проф. д-р Асен Златаров“.

По думите му целта е „Света Анастасия“ да се утвърди не само като център за съвременна детска медицина, но и като място за обучение, обмен на знания и въвеждане на добри медицински практики.

Форумът беше организиран от Регионалната педиатрична асоциация в партньорство с Община Бургас и Детската болница „Света Анастасия“.