Над 200 каратеки от три държави идват в Плевен за международен турнир

Състезатели от 15 клуба от България, Румъния и Великобритания ще се борят за купа „Плевен“

Над 200 състезатели от 15 клуба ще премерят сили в Международния турнир по карате за купа „Плевен“, който започва на 26 септември в Плевен.

Надпреварата се организира от Клуб по бойни изкуства „Петромакс“ и е част от Спортния календар на Община Плевен за 2026 година.

В турнира ще участват млади каратеки на възраст от 6 до 17 години от клубове от България, Румъния и Великобритания. Те ще се състезават за местата в комплексното класиране.

Състезателната програма ще започне в 9:30 часа, а официалното откриване е насрочено за 14:00 часа.

Международният турнир за купа „Плевен“ ще се проведе в зала „Спартак“ на ул. „Кала тепе“ №3.