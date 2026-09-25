Безплатни прегледи на зрението за децата в Казанлък започват през октомври

Шестото издание на профилактичната кампания ще обхване детските градини в общината, а изследванията ще продължат до април 2027 г.

През октомври 2026 г. в Община Казанлък започва шестото поредно издание на кампанията за безплатен профилактичен скрининг на зрението на децата от детските градини.

Инициативата е част от политиката на общината за превенция и ранно откриване на здравословни проблеми при децата и ще продължи през цялата учебна 2026/2027 година.

Изследванията ще бъдат извършвани от медицинските специалисти в детските градини с мобилен Plusoptix S12C рефрактометър. За извършването на скрининга е необходимо предварително писмено съгласие от родител или настойник.

Проверяват за възможни зрителни нарушения

Основната цел на кампанията е възможни проблеми със зрението да бъдат установени възможно най-рано, а при необходимост децата да бъдат насочени към офталмолог.

Скрининговото изследване позволява да бъдат открити показатели, насочващи към възможни нарушения като мързеливо око, далекогледство, късогледство, кривогледство и други отклонения.

Прегледите ще се провеждат поетапно във всички детски градини и техните филиали на територията на общината в периода от октомври 2026 г. до април 2027 г.

При 521 деца е била препоръчана консултация с офталмолог

Данните от предходната учебна година показват значението на профилактиката. През учебната 2025/2026 г. са били изследвани 1633 деца на възраст между 3 и 6 години.

При 521 от тях е препоръчана консултация с офталмолог.

Мобилният апарат Plusoptix S12C, с който се извършват изследванията, е закупен от Община Казанлък през 2022 г. в изпълнение на дейности по Общинската програма за закрила на детето, Приоритет III „Подобряване здравето на децата“.

От Община Казанлък подчертават, че детското здраве, превенцията и ранното откриване на здравословни проблеми остават сред основните ѝ приоритети.

Важно: Скрининговото изследване не представлява медицинска диагноза и не замества профилактичния преглед при офталмолог. При препоръка за допълнителна консултация родителите трябва да се обърнат към лекар офталмолог.