Футболисти на Спартак Вн гостуваха на ученици за Европейския ден на спорта
Децата от ОУ „Иван Вазов“ получиха покана за безплатна тренировка във футболната академия на клуба
Футболисти на Спартак гостуваха в ОУ „Иван Вазов“ по повод Европейския ден на спорта, превръщайки деня за учениците в истински футболен празник.
Срещата премина с много усмивки и емоции. Децата имаха възможност да се срещнат отблизо с футболистите, да получат автографи, да се снимат с тях и да участват в забавни игри.
Играчите разговаряха с учениците и за значението на спорта, дисциплината и постоянството.
Безплатна тренировка за учениците
Като част от инициативата всички ученици получиха покана за безплатна тренировка в академията на Спартак. Целта е децата да имат възможност да усетят емоцията от футбола, да спортуват и да създадат нови приятелства.
От клуба подчертаха, че за Спартак е важно да вдъхновява младите хора да бъдат активни, да вярват в себе си и да откриват силата на отборния дух.
От Спартак благодариха на ОУ „Иван Вазов“ за топлото посрещане, а на учениците – за енергията и усмивките по време на спортния празник.