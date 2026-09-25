АРДА подписа с Набил Макни: Нападателят с тригодишен договор

24-годишният футболист е играл за националния отбор на Тунис, а в България има 9 гола в 28 мача за Хебър

ПФК АРДА привлече централния нападател Набил Макни. След успешно преминати медицински прегледи и среща със спортния директор на клуба Ивайло Петков футболистът подписа договор за срок от три години.

Макни е роден на 29 септември 2001 г. във Франция. Той е бил част от националния отбор на Тунис, за който има изиграни няколко срещи.

Нападателят вече има опит и в българския футбол. Макни е носил екипа на Хебър Пазарджик, където записва 28 мача и 9 попадения.

За последно футболистът е бил част от гръцкия НФК Волос.

С привличането му АРДА добавя нов централен нападател към състава си, като договорът между двете страни е за следващите три години.

От ръководството на ПФК АРДА, треньорския щаб, футболистите и феновете пожелаха на Набил Макни много успехи с екипа на отбора.