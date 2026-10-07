Близо 1400 ученици в Пловдив участват в международен интерактивен образователен театър

Инициативата е част от „Общинската образователна програма 2026–2028“ и включва десет представления от 5 до 9 октомври

Близо 1400 ученици от Пловдив станаха част от международен интерактивен образователен театър, който превръща сцената в пространство за учене, общуване и среща с различни култури.

Инициативата е част от „Общинската образователна програма 2026–2028“ и се организира от фондация „Световен образователен форум България“ със съдействието на Interacting+ и Connected Learning.

Програмата включва две оригинални интерактивни комедии, адаптирани към съответните възрастови групи на учениците. В периода 5–9 октомври са предвидени общо десет представления.

Учениците не са само зрители, а част от действието

Международният екип представя постановките по интерактивен начин, така че децата да не остават единствено зрители, а да се превърнат в активни участници в случващото се на сцената.

Подготвителните материали към представленията са разработени така, че образователният процес да продължи и в класната стая чрез дискусии, игри, усвояване на нова лексика, запознаване с исторически и културен контекст и сравнение между различни традиции.

„Децата учат най-пълноценно, когато са емоционално ангажирани и когато имат възможност сами да мислят и творят, да комуникират, да задават въпроси и да търсят отговори. Интерактивният театър съчетава учебно съдържание, език, култура, творчество и работа в екип. За нас е особено ценно, че започнатото през миналата година вече се надгражда и намира устойчиво място в образователните политики на Пловдив“, посочи д-р Мария Гайдарова, директор на ОУ „Райна Княгиня“ и учредител на фондация „Световен образователен форум България“.

Образование чрез творчество и взаимодействие

Програмата се подкрепя от Община Пловдив, която свързва нуждите на пловдивските училища с възможностите в европейски контекст и стимулира прогресивните и иновативни подходи в преподаването и ученето.

Чрез интерактивния формат учениците получават възможност да съчетават учебното съдържание с езика, културата, творчеството, комуникацията и работата в екип.