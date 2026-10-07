34-годишен мъж е обвинен, че е хвърлил тесла по жена в Долни Богров

Според прокуратурата 64-годишната жена е получила счупване на пръст, а обвиняемият е задържан за срок до 72 часа

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 34-годишен мъж, обвинен, че е нанесъл средна телесна повреда на 64-годишна жена в село Долни Богров.

Според събраните до момента доказателства на 4 октомври 2026 г. около 02:30 часа обвиняемият А.С. хвърлил по жената тесла без дръжка.

В резултат на случилото се жената е получила счупване на пръст на ръката, което е квалифицирано като средна телесна повреда.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 7, вр. чл. 129, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

От прокуратурата посочват, че обвиняемият е извършил деянието в условията на повторност, след като е бил осъждан за идентично престъпление.

С постановление на прокурор А.С. е задържан за срок до 72 часа.

На 7 октомври 2026 г. наблюдаващият прокурор е внесъл в Софийския районен съд искане спрямо обвиняемия да бъде определена мярка за неотклонение „задържане под стража“.