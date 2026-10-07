93 културни проекта в София ще получат близо 1 млн. евро през 2027 г.

Столична програма „Култура“ отчете рекорден интерес с 467 подадени проектни предложения

Общо 93 културни проекта ще бъдат реализирани през 2027 г. по програма „Култура“ на Столична община. За тях ще бъдат инвестирани близо 1 млн. евро, а тазгодишната сесия на програмата отчита рекорден интерес с 467 подадени проектни предложения.

Списъкът с проектите, които ще получат финансиране и ще бъдат реализирани през следващата година, вече е утвърден с решение на Столичния общински съвет.

„Тези 93 проекта са 93 нови възможности за София – за повече културни събития, нови идеи, партньорства и срещи с изкуството. Рекордният брой кандидатури показва колко силен, активен и разнообразен е културният сектор в нашия град. София има огромен творчески потенциал и нашата цел е да създаваме условия той да се развива и да достига до все повече хора“, заяви заместник-кметът в направление „Култура и туризъм“ Ирина Дакова.

По думите ѝ рекордният интерес към програмата е знак за мащаба и активността на културния живот в София и показва необходимостта от устойчиви механизми за подкрепа на културните организации, творците и операторите, които създават съдържание и допринасят за развитието на града.

По-ранна сесия за повече предвидимост

По-ранното провеждане на сесията през тази година е част от усилията на Столична община да осигури по-голяма устойчивост и предвидимост за културния сектор. Ирина Дакова благодари на всички творци и културни оператори, кандидатствали по програмата.

Столична програма „Култура“ е един от основните инструменти на Столична община за подкрепа на независимия културен сектор и за създаване на възможности за реализация на разнообразни културни инициативи в София.

Одобрените кандидати трябва до 17:00 часа на 31 октомври 2026 г. да подадат в електронната платформа на програмата актуализирани формуляри и изискуемите допълнителни документи.