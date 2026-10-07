„Продължаваме Промяната“: Законопроектът ни за по-високи минимални заплати на медицинските специалисти не получи подкрепа

От партията посочват, че при гласуването са отчетени 115 гласа „въздържал се“, 4 „против“ и нито един „за“

От „Продължаваме Промяната“ заявиха, че в Световния ден на достойния труд законопроектът им за по-високи минимални заплати на медицинските специалисти в държавните и общинските болници не е получил необходимата подкрепа.

Според разпространената от партията информация предложението е обхващало лекарите без специалност, медицинските сестри и акушерките.

От „Продължаваме Промяната“ посочват, че при гласуването са отчетени 115 гласа „въздържал се“, 4 „против“ и нито един „за“.

„Докато младите лекари чакат достойни възнаграждения, а болниците губят специалисти, управляващите отново отлагат решението“, заявяват от партията.

В позицията си „Продължаваме Промяната“ отправя критика и към „Прогресивна България“, като посочва, че формацията не е подкрепила законопроекта.