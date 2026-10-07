Автомобилният състезател Павел Жеков обучи шофьорите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен

Акцентът беше върху безопасното и дефанзивно шофиране, превенцията на катастрофи и икономичното управление на служебните автомобили

Известният автомобилен състезател Павел Жеков проведе специализирано обучение на водачите на автомобили от служебния автопарк на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“.

Жеков е многократен шампион на България в различни автомобилни дисциплини и специалист по дефанзивно и безопасно шофиране.

Основен акцент по време на обучението беше поставен върху превенцията на пътнотранспортни произшествия и изграждането на по-сигурни навици у водачите при различни ситуации на пътя.

От аквапланинг до правилна реакция при опасност

По време на обучението бяха разгледани практически аспекти, свързани с оценката на риска и правилната реакция при възникване на опасни ситуации.

Сред темите бяха безопасното спиране, поведението на водача при поднасяне и аквапланинг, както и влиянието на стреса и концентрацията върху шофирането.

Важна част от обучението беше посветена и на икономичното управление на автомобилите. Представени бяха начини за намаляване на разхода на гориво и износването на основни консумативи, което може да допринесе за по-ефективното използване на служебния автопарк.

„Инициативата е част от грижата на лечебното заведение не само за сигурността на своите служители, но и за безопасността на пациентите и всички останали участници в движението“, коментира изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ д-р Васислав Петров.